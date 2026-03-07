El Coto Córdoba cae ante el Morón en su partido 100 de liga

El Coto Córdoba de Baloncesto no pudo celebrar su partido cien de liga con una victoria, ya que perdió por 69-74 ante el Starlabs Morón en el derbi andaluz. La victoria se la llevó el conjunto que entrena el cordobés José Antonio Santaella.

El encuentro no pudo comenzar peor para los cordobeses, pues perdían por 2-13 en el minuto 3. El conjunto moronense salió a la cancha en plan arrollador, con las ideas muy claras de lo que quería. Por dentro buscaba a Orlov y por fuera lanzaba con comodidad ante las facilidades que daban los cordobeses en defensa. Gonzalo Rodríguez tuvo que pedir un tiempo muerto para detener el partido. El bloque sevillano jugaba casi como en su casa, jaleado en cada acción por sus más de cien aficionados presentes en Vista Alegre.

El Coto entra en el partido

El tiempo muerto cambió la dinámica del choque. A los cordobeses les bastó con despertar en defensa para evitar que el hueco en el marcador siguiera creciendo. Los puntos de Black, Guemeta y Pablo Sánchez recortaron las diferencias hasta acercarse a un punto en el minuto 9 (18-19). Por 18-21 cedían los cordobeses a la conclusión del primer cuarto.

El partido se pareció más en el segundo cuarto a un duelo entre dos aspirantes al ascenso. Las defensas mejoraron y cada canasta costaba más que en el primero. Solo había concesiones en los lanzamientos desde la línea de tres puntos.

Alejandro Orozco controla el balón. / A.J. González

El Morón de Santaella sufre en ataque

Sobre todo sufría en ataque el equipo que entrena José Antonio Santaella. El cordobés, en su último partido con los moronenses ante de irse a México para dirigir al Panteras femenino, no paraba de dar consignas para sacar a su equipo del atasco ofensivo en el que se encontraba. Siete minutos llegó a encadenar sin anotar ninguna canasta en juego en la primera parte.

El Coto estuvo muy cerca de situarse por delante (24-25, minuto 15). Sin embargo, vio de nuevo a su rival alejarse, primero concediendo tiros libres a base de cometer faltas y posteriormente encajando dos triples seguidos (26-37, minuto 19). Alejandro Orozco cortó entonces la racha del rival con un triple (29-37). A ocho puntos del Morón se marchó el Coto al descanso (33-41).

La historia del primer cuarto se repitió en el tercero, con los moronenses marchándose en el electrónico (35-45, minuto 24). Los puntos de Bello y Schutte apretaron de nuevo el choque cuando peor le iban las cosas al Coto (44-45). La velocidad del partido creció por momentos, una situación de idas y vueltas en la que daba la sensación que el Morón se sentía más cómodo. Por tres puntos (51-54) perdían los cordobeses a la finalización del tercer cuarto. El partido se jugaba con un excelente ambiente, con las dos aficiones animando a su equipo de manera constante.

El cuarto de la verdad

El último cuarto arrancó con el pívot más solvente del Coto Córdoba, Kevin Schutte, en el banquillo con cuatro faltas. El Coto perdía por 51-58 en el 32. Un parcial de 8-0, con dos triples de los cordobeses, situó al Coto por delante por primera vez en todo el partido (59-58, minuto 34). Un dos más uno de Gonzalo Orozcó situó al Coto un poco más cerca de la victoria (65-61).

Cuando más parecía que tenía el partido encarrilado el Coto, un parcial de de 0-7 le dio de nuevo la vuelta al partido (65-68, minuto 39). Una canasta de Gonzalo Fernández a 27 segundos de la bocina dejó a los locales contra las cuerdas (69-72).

Black buscó el empate con un triple a 14 segundos de la bocina pero su tiro se salió de dentro. El Coto cometió entonces una falta y Alejandro Marín aprovechó la circunstancia para sentenciar con dos tiros libres (69-74).