Balonmano | Asobal
El Ademar remonta ante el Cajasol Ángel Ximénez y agrava la crisis pontanesa
Los leoneses levantaron siete goles de desventaja con un gran Álvaro Pérez en portería y el acierto goleador de Gonzalo Pérez
EFE
El Abanca Ademar León protagonizó una espectacular remontada para derrotar al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil en un partido en el que llegó a verse siete goles por detrás en la primera mitad y seis en la segunda. La reacción local estuvo liderada por dos actuaciones determinantes: la del guardameta internacional Álvaro Pérez y la del máximo goleador de la Liga Asobal, Gonzalo Pérez, que acabaron por desquiciar a un conjunto pontanés que murió a la orilla.
El equipo cordobés tuvo muy cerca romper una racha negativa que ya alcanza los once partidos sin ganar, ya que su última victoria se remonta a mediados de noviembre. Desde entonces, y tras el cambio en el banquillo con la llegada de Toni Malla, el balance apenas ha dejado un punto, una dinámica que mantiene al equipo en puestos de descenso. La situación se le ha complicado aún más por la grave lesión del caboverdiano Leandro Semedo, que podría perderse lo que resta de temporada.
Un inicio esperanzador
El arranque del encuentro no hacía presagiar el desenlace final. El Ademar tomó inicialmente la delantera, aunque sin distanciarse en el marcador en un primer tramo marcado por los errores ofensivos de ambos equipos.
Fue a partir del ecuador de la primera mitad cuando el Ángel Ximénez comenzó a dominar con claridad. El equipo dirigido por Toni Malla encontró seguridad en la portería con Elcio Carvalho, mientras que las pérdidas de balón y los fallos en el lanzamiento del conjunto leonés permitieron a los pontaneses abrir brecha.
Los pontanos abren hueco
El poderío ofensivo del exjugador ademarista Leandro Semedo también resultó decisivo en ese momento. Durante diez minutos, el Ademar fue incapaz de anotar y encajó un parcial demoledor de 0-7, desaprovechando incluso varias situaciones de superioridad numérica.
El conjunto cordobés llegó al descanso con una clara ventaja de 11-16, repitiendo el escenario que ya se había vivido esta temporada en el pabellón leonés frente a Cangas y Bidasoa.
La reacción del Ademar
Tras el descanso, el Ademar reaccionó apoyándose en sus dos grandes referentes. Álvaro Pérez cerró su portería con una serie de intervenciones decisivas que frenaron el ataque visitante, mientras que Gonzalo Pérez asumió el protagonismo ofensivo.
El extremo leonés, que está cerca de renovar su contrato con el club, castigó la defensa pontanesa desde diferentes posiciones, no solo desde el extremo, liderando la remontada de su equipo.
El Ángel Ximénez intentó mantenerse en el partido apostando por el ataque de siete contra seis, una estrategia que le dio resultados intermitentes pero que no fue suficiente para frenar el impulso local.
Los locales culminan la remontada
El Ademar terminó culminando la remontada en los minutos finales y ya no permitió que su rival volviera a igualar el marcador. La victoria la selló el menor de los hermanos Pérez Arce, transformando una pena máxima que confirmó el triunfo leonés.
Para el conjunto pontanés, el partido deja una sensación amarga: rozó una victoria que habría supuesto un respiro en la clasificación, pero acabó viendo cómo se escapaba tras una segunda mitad dominada por el equipo local.
Ficha técnica:
29 - Abanca Ademar (11+18): Álvaro Pérez (Barkhordari); Gonzalo Pérez (11, 3 p), Edu Fernández (2), Adrián (3), Benites (1), Lodos (1), Darío Sanz (1); Alberto Martín (1), Rodrigo Pérez (1), Wasiak (2), Samu (-), Sergio Sánchez (4), Miñambres (2), Zapico (-).
28 - CajaSol Ángel Ximénez Puente Genil (16+12): Elicio Carvalho (De Hita); Dorado (2), Semedo (5), Tiago (-), Simonet (3), Aizen (5), Estepa (5, 2 p); Ramos (4), Mosquera (3), Cuenca (-), Claudio Ramos (-), Bernabeu (1), Cabello (-).
Marcador cada cinco minutos: 2-1, 4-3, 6-6, 6-9, 7-13, 11-16 (descanso), 14-18, 16-20, 19-22, 22-23, 25-24, 29-28 (final).
Árbitros: José Carlos Friera Cavada y Andrés Rosendo López. Excluyeron por dos minutos a Benites por Ademar; Simonet (2), Tiago (2), Ramos y Mosquera por Puente Genil.
Incidencias: Encuentro correspondiente a la vigésima jornada de la Liga Nexus Energía ASOBAL disputado en el palacio municipal de deportes Urbano González Escapa de León ante 1.800 espectadores.
