El Rallye Ciudad de Pozoblanco contará con ocho tramos y cerca de 100 kilómetros cronometrados

El Rallye Ciudad de Pozoblanco 2026 ya tiene definido su itinerario provisional. La decimotercera edición de la prueba, una de las citas más destacadas del automovilismo andaluz sobre tierra, se disputará los días 1 y 2 de mayo con un recorrido que rondará los 100 kilómetros cronometrados distribuidos en ocho tramos.

La estructura del rallye repetirá el formato de la edición anterior, con cuatro especiales a doble pasada, una configuración que ha tenido una gran aceptación entre equipos y aficionados. La Escudería Sierra Morena, organizadora del evento, ha optado por mantener este esquema competitivo tras el éxito de las últimas temporadas.

Como es habitual en las pruebas de tierra, donde la normativa impide competir de noche, la lucha contra el crono se concentrará el 2 de mayo, desde el amanecer hasta aproximadamente las 19.30 horas.

El calendario de la competición

La actividad comenzará un día antes, el 1 de mayo, con la celebración de las verificaciones técnicas, el shakedown y el tramo de calificación, además de la rueda de prensa oficial, la elección del orden de salida y la ceremonia inaugural.

El calendario previo también incluye dos fechas importantes:

, cuando se publicará la lista definitiva de inscritos. 30 de abril, jornada destinada a los test oficiales de los equipos.

El Recinto Ferial de Pozoblanco volverá a ejercer como centro neurálgico del rallye, acogiendo tanto la base logística y operativa de la prueba como la entrega de trofeos, prevista al término de la competición el sábado.

Alejandro Mauro, en la pasada edición del Rallye de Pozoblanco. / Rafa Sánchez

Cita clave en el calendario nacional

El Rallye Ciudad de Pozoblanco seguirá siendo puntuable para el Campeonato de España de Rallyes de Tierra Rallycar y para el Campeonato de Andalucía de Rallyes de Tierra, lo que garantiza la presencia de algunos de los mejores especialistas nacionales.

Además, tras el éxito de la pasada temporada, regresará a la cita la Clio Trophy Spain de Tierra, una de las copas monomarca más atractivas del panorama nacional.

Junto a ella también estará presente la Copa Kobe Motor, que abrirá su calendario deportivo precisamente en Pozoblanco y estrenará una nueva etapa en la competición. Tras más de una década utilizando los Toyota Aygo, los participantes competirán ahora con los nuevos Toyota Yaris Rally5 Kit, un cambio que promete elevar el nivel técnico de la categoría.

Epicento del motor en España

Con todos estos ingredientes, el Rallye Ciudad de Pozoblanco volverá a convertir al Valle de los Pedroches en uno de los grandes epicentros del motor en España durante el primer fin de semana de mayo.