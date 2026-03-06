Noelia Gutiérrez impone su experiencia en la Copa Iberdrola de la velada El Legado

La primera parte de la velada de boxeo El Legado estuvo marcada por la celebración de la Copa Iberdrola, la competición que congrega cada año a las mejores boxeadoras nacionales, equiparable casi a un Campeonato de España absoluto. La cordobesa Noelia Gutiérrez subió al ring en -51 kilos para enfrentarse a la valenciana Claudia Alcañiz.

Gutiérrez, de 22 años, partía como favorita, pues es la vigente campeona de España absoluta y de la propia Copa Iberdrola. La cordobesa se debía enfrentar a una boxeadora de 18 años con varias medallas europeas de base en su palmarés.

Claudia Alcañiz y Noelia Gutiérrez, a la conclusión del combate. / Víctor Castro

Un combate parejo

Desde el primer asalto pudo verse un combate igualado, con las púgiles intentando llevarse el triunfo con sus armas. La cordobesa, con más oficio, llegaba al rostro de su rival en menos ocasiones pero con más claridad. Noelia Gutiérrez peleaba con más astucia ante una adversaria de mayor envergadura. Se notaba que se conocen, pues ambas han entrenado en muchas ocasiones juntas con las selecciones.

Hasta bien avanzado el tercer asalto no pudo imponer la cordobesa su teórica superioridad. Finalmente venció en el combate por decisión unánime de los cinco jueces. La cordobesa reconoció a la conclusión de la pelea que derrotó a una rival "con mucha técnica y que boxea muy bien".

El resto de triunfos de la Copa los consiguieron la jienense Marta López (-48 kilos), la madrileña Daniela Burgos (-54), la valenciana Mariana Soto (-65), Dunia Martínez (-70) y la manchega Alma García (-75).