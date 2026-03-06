Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Córdoba TechParkTrabajadores de IryoCórdoba CFEl HigueralCursos BLET8M CórdobaBesamanos y besapiésSánchez AdamuzRegularización extranjerosDesaparecido Lucena
instagramlinkedin

Boxeo

Noelia Gutiérrez impone su experiencia en la Copa Iberdrola de la velada El Legado

La campeona de España se impone por decisión unánime a la valenciana Claudia Alcañiz en un combate muy equilibrado en Vista Alegre

Noelia Gutiérrez, de azul, golpea a Claudia Alcañiz.

Noelia Gutiérrez, de azul, golpea a Claudia Alcañiz. / Víctor Castro

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

La primera parte de la velada de boxeo El Legado estuvo marcada por la celebración de la Copa Iberdrola, la competición que congrega cada año a las mejores boxeadoras nacionales, equiparable casi a un Campeonato de España absoluto. La cordobesa Noelia Gutiérrez subió al ring en -51 kilos para enfrentarse a la valenciana Claudia Alcañiz.

Gutiérrez, de 22 años, partía como favorita, pues es la vigente campeona de España absoluta y de la propia Copa Iberdrola. La cordobesa se debía enfrentar a una boxeadora de 18 años con varias medallas europeas de base en su palmarés.

Claudia Alcañiz y Noelia Gutiérrez, a la conclusión del combate.

Claudia Alcañiz y Noelia Gutiérrez, a la conclusión del combate. / Víctor Castro

Un combate parejo

Desde el primer asalto pudo verse un combate igualado, con las púgiles intentando llevarse el triunfo con sus armas. La cordobesa, con más oficio, llegaba al rostro de su rival en menos ocasiones pero con más claridad. Noelia Gutiérrez peleaba con más astucia ante una adversaria de mayor envergadura. Se notaba que se conocen, pues ambas han entrenado en muchas ocasiones juntas con las selecciones.

Hasta bien avanzado el tercer asalto no pudo imponer la cordobesa su teórica superioridad. Finalmente venció en el combate por decisión unánime de los cinco jueces. La cordobesa reconoció a la conclusión de la pelea que derrotó a una rival "con mucha técnica y que boxea muy bien".

Noticias relacionadas y más

El resto de triunfos de la Copa los consiguieron la jienense Marta López (-48 kilos), la madrileña Daniela Burgos (-54), la valenciana Mariana Soto (-65), Dunia Martínez (-70) y la manchega Alma García (-75).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a la calima, pero la lluvia se queda en Córdoba hasta después del fin de semana, según la Aemet
  2. Córdoba podrá construir 30.000 viviendas más: los planes que impulsarán la expansión urbana
  3. ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
  4. Sabor a España, la empresa familiar de un pueblo de Córdoba que conquista el ranking europeo del Financial Times
  5. El Ayuntamiento de Córdoba actuará sobre el ruido con medidas restrictivas y de gestión en los próximos cinco años
  6. La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba
  7. El aeropuerto de Córdoba pierde una conexión: Air Nostrum no ofrecerá vuelos a Palma de Mallorca este verano
  8. El proyecto para construir un hotel en el castillo de la Albaida en Córdoba, cada vez más cerca

Sorteo Bonoloto del viernes 6 de marzo de 2026

Sorteo Bonoloto del viernes 6 de marzo de 2026

Los fallecidos en Córdoba el viernes 6 de marzo

Los fallecidos en Córdoba el viernes 6 de marzo

El presupuesto de Cabra para 2026 mantiene congeladas las ordenanzas fiscales y conserva las bonificaciones para familias y empresas

El presupuesto de Cabra para 2026 mantiene congeladas las ordenanzas fiscales y conserva las bonificaciones para familias y empresas

Catalina Gómez Ángel, corresponsal de guerra, recibe el 19º Premio Julio Anguita Parrado por su trabajo en Oriente Medio y Ucrania

Catalina Gómez Ángel, corresponsal de guerra, recibe el 19º Premio Julio Anguita Parrado por su trabajo en Oriente Medio y Ucrania

Noelia Gutiérrez impone su experiencia en la Copa Iberdrola de la velada El Legado

Noelia Gutiérrez impone su experiencia en la Copa Iberdrola de la velada El Legado

El combate de Noelia Gutiérrez en la Copa Iberdrola, en imágenes

El combate de Noelia Gutiérrez en la Copa Iberdrola, en imágenes

La Audiencia Nacional rechaza la denuncia contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz al no ser competente

La Audiencia Nacional rechaza la denuncia contra Óscar Puente por el accidente de Adamuz al no ser competente
Tracking Pixel Contents