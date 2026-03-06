Josan González regresa a Vista Alegre: "Va a ser un día muy especial"

El partido que el Córdoba Futsal disputará el próximo domingo en Vista Alegre tendrá un componente emocional añadido. El pabellón cordobés volverá a recibir a Josan González, el técnico que consolidó al conjunto blanquiverde en la élite del fútbol sala nacional y que ahora regresa como entrenador de ElPozo Murcia, actual líder de la Primera División.

El preparador pontanés dejó una profunda huella durante sus cuatro temporadas al frente del equipo que preside José García Román. Llegó al club en marzo de 2020 tras la destitución de Maca, aunque la irrupción de la pandemia retrasó su debut oficial hasta siete meses más tarde, ya en el inicio de la temporada 2020-21.

El estreno victorioso ante el Barça

Su estreno en el banquillo se produjo con una derrota por 5-6 ante el Burela, aunque su primera victoria fue inolvidable: un 3-1 frente al Barça con goles de Saura y Ricardo, además de un espectacular tanto de Shimizu tras un saque largo de Alfonso Prieto, elegido posteriormente como el mejor gol de la temporada.

Josan recuerda aquel momento con especial cariño. “Sobre todo aquel gol épico de Shimizu. Esa victoria la tengo muy marcada”, señala el técnico, que también rememora las finales de la Copa de Andalucía disputadas durante su etapa en el club, "sobre todo de aquella victoria en la tanda de penaltis, en la que Manu Leal se lesionó al marcar el gol de la victoria en la tanda de penaltis contra el Jaén".

Durante su ciclo en el Córdoba Futsal también llegaron triunfos históricos, como el 4-3 ante el Movistar Inter en noviembre de 2022 o el 0-2 frente a ElPozo Murcia en abril de ese mismo año, precisamente el equipo al que ahora dirige.

Josan González y José García Román, en su despedida como entrenador del Córdoba Futsal. / A.J. González

Momentos difíciles y consolidación en la élite

No todo fueron momentos felices. El entrenador de Puente Genil recuerda especialmente su penúltima temporada como una de las más complicadas, con muchas jornadas en puestos de descenso. Entre los partidos más recordados menciona "dos partidos, el de Pamplona, que tenía clarísimo que si no ganábamos era el momento en que José García Román tomara cartas en el asunto y procediera a mi destitución, y ganamos 3-1 con dos goles en el último minuto. Otro partido que recuerdo fue el partido contra el Antequera, que ganamos 3-2 con un gol de Viana de portero-jugador faltando seis segundos. Son a grandes rasgos los partidos de los que tengo un recuerdo imborrable sin pensar mucho».

Los números del pontanés en Córdoba

En total, Josan González dirigió al Córdoba Futsal en 124 partidos de Liga, con un balance de 38 victorias, 25 empates y 61 derrotas, sumando 137 puntos (37,3% de los posibles). Las mejores clasificaciones históricas del club en Primera División llegaron bajo su dirección, con el undécimo puesto en las temporadas 2021-22 y 2023-24.

De Córdoba a Murcia

El técnico abandonó Córdoba en mayo de 2024 para dirigir una academia en Tailandia. Sin embargo, regresó a España en febrero de 2025 para hacerse cargo de ElPozo Murcia, uno de los grandes del fútbol sala nacional. Su regreso a Vista Alegre será, según reconoce, un momento especial: “Me hace ilusión volver a Córdoba para ver a tanta gente con la que has compartido tantas cosas. Quiero agradecer al presidente, José García Román, la oportunidad que me dio de entrenar en Primera”.

Elogios al Córdoba Futsal actual

Josan también tuvo palabras de reconocimiento para el actual técnico cordobesista, Emanuel Santoro, quien asumió el cargo tras su salida, pasando de segundo entrenador a primero. “Está haciendo una temporada para enmarcar, sacándole mucho rendimiento a la plantilla y consiguiendo resultados contra los grandes”, señaló el pontanés. Sobre la campaña del Córdoba Futsal, destacó que el equipo “se va a salvar con tranquilidad y ha luchado hasta el final por la Copa de España, ahora espero que haga lo mismo para entrar en los play-offs”.

Josan, en Vista Alegre, en el banquillo del Córdoba Futsal. / AJ González

Un líder en plena racha

ElPozo Murcia llegará a Córdoba con una impresionante dinámica. Tras caer 2-4 ante los blanquiverdes en la primera vuelta, el conjunto murciano acumuló 19 partidos consecutivos sin perder. Todavía hoy no conoce la derrota como visitante en esta temporada. “Estamos siendo muy regulares durante toda la campaña. Queremos mejorar cada día y en eso estamos”, afirma Josan González.

ElPozo Murcia no sabe lo que es ganar un título desde 2017, una larga crisis para uno de los clubes con más tradición en el panorama nacional. Además no se lleva ninguno de los importantes desde el 2010. Sin embargo, Josan recalca, que "quitando la pasada temporada, que fue mala, aunque se llegó a semifinales en la Liga, en muchas de las anteriores se llegaron a finales. Nunca se había ido pero le ha faltado en estos últimos años estar en las finales".

Con la Copa de España en el punto de mira

ElPozo Murcia ya mira de reojo la Copa de España, que tendrá lugar este mes. Sin embargo, Josan recalca que estamos buscando ganar la liga regular, así que no vamos a descuidar la Liga. Vamos a intentar ganar los tres puntos en Córdoba para seguir en esa lucha". Vista Alegre se prepara así para una tarde cargada de fútbol sala y emociones, con el regreso de uno de los entrenadores que marcó una etapa clave en la historia reciente del Córdoba Futsal.