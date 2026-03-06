El Coto Córdoba celebra su partido 100 de liga con un derbi

El Coto Córdoba de Baloncesto regresa este sábado a la competición en la Segunda FEB tras el parón por las ventanas de selecciones. El conjunto que dirige Gonzalo Rodríguez recibirá en Vista Alegre al Starlabs Morón a partir de las 19.30 horas, en un encuentro que será dirigido por los árbitros Miguel Ángel Soto y Ángel Condor.

El partido presenta varios alicientes. El primero de ellos es simbólico: el club que preside Rafael Blanco disputará su partido número cien de liga desde su fundación, una cifra que refleja el crecimiento y la consolidación de un proyecto que apenas afronta su cuarto año de vida.

Además, el choque tendrá sabor a derbi andaluz entre dos equipos que iniciaron la temporada con el objetivo de luchar por el ascenso de categoría.

El efecto Santaella en el Morón

El Starlabs Morón comenzó el curso con dudas, pero su dinámica cambió notablemente tras la llegada al banquillo del técnico cordobés José Antonio Santaella en el mes de noviembre. Con el nuevo entrenador, el conjunto sevillano encadenó seis victorias consecutivas, aunque posteriormente sufrió dos derrotas que frenaron momentáneamente su progresión. En las últimas jornadas ha recuperado sensaciones positivas y busca seguir escalando posiciones en la clasificación.

El encuentro de este sábado tendrá además un componente especial para Santaella, ya que será su último partido al frente del Morón antes de marcharse a México para dirigir al Panteras femenino de Aguascalientes, equipo con el que se proclamó campeón de liga la pasada temporada.

La salida del técnico estaba prevista desde su llegada al club, ya que ambas partes acordaron que abandonaría el banquillo cuando comenzara su compromiso con la entidad mexicana.

Ja' Monta Black controla el balón en un partido de esta temporada. / A.J. González

Defender el liderato

El Coto Córdoba afronta el partido con la intención de defender su condición de líder virtual del Grupo Oeste. El conjunto blanquiverde presenta actualmente el mejor balance de la competición, con 14 victorias y 4 derrotas.

Por su parte, el Morón acumula 11 triunfos en 19 partidos y necesita seguir sumando para mantener vivas sus aspiraciones en la zona alta de la tabla tras su descenso de la Primera FEB de la campaña anterior.

Los cordobeses tratarán de imponer el mismo nivel de intensidad y ritmo competitivo mostrado en anteriores encuentros, con el objetivo de llegar con ventaja a los minutos decisivos del último cuarto.

Un precedente claro

El antecedente de la primera vuelta favorece claramente al Coto Córdoba, que se impuso con autoridad por 75-95 en la pista moronense. Sin embargo, el técnico Gonzalo Rodríguez es consciente de que el encuentro de este sábado será muy distinto.

Vista Alegre se prepara así para una tarde de baloncesto con múltiples alicientes: un derbi regional, la despedida de Santaella y la celebración de un hito para el joven proyecto del Coto Córdoba.