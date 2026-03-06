El Cajasol Ángel Ximénez afronta un difícil reto en León ante el Ademar

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil afronta este sábado uno de los compromisos más exigentes de la temporada en la Liga Asobal. El conjunto pontanés visitará al Abanca Ademar León a partir de las 18.00 horas en un encuentro que dirigirá la pareja arbitral asturiana formada por José Carlos Friera Cavada y Andrés Rosendo López. Los pontanos afrontan el choque en la zona de descenso directo e inmersos en una racha negativa que les ha llevado a acumular diez partidos sin conocer el triunfo.

El reto se presenta especialmente complicado para los de Toni Malla, que además de la diferencia en la clasificación deberán afrontar el choque con las bajas de Dani Serrano y del egipcio Laoloua, ambos todavía en proceso de recuperación de sus respectivas lesiones. Pese a las dificultades, el equipo de Puente Genil viajará a León con la intención de competir al máximo nivel frente a uno de los conjuntos más sólidos de la categoría.

Malla busca soluciones

Durante la semana, Toni Malla ha trabajado intensamente para encontrar alternativas que permitan suplir las ausencias en la plantilla pontanesa. La lesión de Dani Serrano, producida en el partido ante el Rebi Cuenca, y la baja de Laoloua, que empezaba a integrarse en el equipo, obligan a reajustar especialmente la primera línea ofensiva.

En el apartado defensivo, el equipo mantiene su estructura habitual, pero en ataque será necesario un esfuerzo extra. El argentino Pablo Simonet asumirá la responsabilidad en la dirección del juego, mientras que el resto de jugadores de primera y segunda línea deberán aumentar su aportación ofensiva.

La defensa pontana intenta frenar una acción ofensiva. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

Claves del partido

El conjunto pontanés sabe que para tener opciones deberá entrar en el partido desde el primer minuto e intentar contener la intensidad del Ademar León, que suele mantener un ritmo muy alto durante todo el encuentro. Las actuaciones de ambas porterías pueden resultar determinantes en el desarrollo del choque.

Además, el Cajasol Ángel Ximénez mira también al calendario inmediato, ya que el próximo viernes disputará en Puente Genil un partido crucial ante La Nava, un duelo directo en la lucha por la permanencia en la categoría.

Un rival en gran momento

El Ademar León llega al encuentro en un momento positivo, tanto en juego como en resultados. La salida del banquillo de Dani Gordo no ha alterado la dinámica del equipo, que continúa mostrando un alto nivel competitivo bajo la dirección de Luis Puertas, técnico de la casa. La reciente victoria lograda en Ciudad Real (27-33) confirmó el buen estado de forma de un conjunto que tiene como objetivo clasificarse para competición europea.

El cuadro leonés destaca por la solidez de su portería, la rapidez en el contraataque y la intensidad en defensa y ataque, cualidades que lo convierten en uno de los equipos más completos de la Asobal. En su plantilla sobresalen jugadores como los hermanos Pérez Arce, Darío Sanz, Wasiak, Rodrigo Benites o Miñambres.