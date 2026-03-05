Rafa Lozano Jr. busca hacer historia en su debut profesional en la velada ‘El Legado’

Vista Alegre acogerá este viernes una jornada de boxeo muy especial. Se trata de la gala denominada El Legado, con el cordobés Rafa Lozano Jr. como protagonista. El subcampeón mundial amateur vigente quiere hacer historia a nivel nacional. El objetivo no es otro que debutar como profesional ganando un cinturón, un hecho nunca visto hasta hoy en España.

Lozano Jr. ha elegido su ciudad natal para disputar este combate tan significativo en su incipiente carrera, pues tiene todavía 20 años. La pelea del peso mosca (-50,800 kilos) se celebrará al mejor de diez asaltos. Su combate cerrará sobre las 21.30 horas una tarde-noche con trece peleas, las seis últimas con púgiles profesionales españoles y extranjeros en el ring.

El rival del cordobés

El actual plata mundial amateur tendrá este viernes como oponente a un boxeador de 25 años. El venezolano ha competido en 15 combates a lo largo de sus ocho años de trayectoria profesional. Hasta el momento ha acumulado diez victorias –siete por KO- y cinco derrotas –ninguna por KO-. Su último combate tuvo lugar en agosto del 2025 en Maracay (Venezuela) en la victoria sobre su compatriota Pedro Mejía. Romero llegó a pelear en 2023 en Buenos Aires por el título mundial del peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). El combate lo perdió a los puntos ante al argentino Leandro Blanc.

Rafa Lozano Jr. y el venezolano Kervin Romero, en la ceremonia protocolaria de pesaje. / Lola Ruiz

Loizano Jr.: "Me he preparado a conciencia"

Lozano Jr. se mostró tan optimista como es habitual en la ceremonia oficial de pesaje, celebrada en el Mercado Victoria. El cordobés declaró que "me he preparado a conciencia para pelear por primera vez a diez asaltos. Voy a intentar pelear con inteligencia y disfrutar en el ring".

Kervin Romero: "Golpeo muy duro"

Su rival no se quedó atrás a la horra de mostrar su confianza en el triunfo, pues señaló que "vengo bien preparado, esto es el boxeo profesional, así que le doy la bienvenida a mi rival porque golpeo muy duro".

La velada contará con otros doce combates. La jornada boxística arrancará a las 18.00 horas con los seis combates pertenecientes a la Copa Iberdrola, la competición que reúne cada año a las mejores boxeadoras españolas. La segunda pelea contará con la presencia de la cordobesa de 20 años Noelia Gutiérrez, vigente campeona de España, al igual que de la propia Copa Iberdrola. La cordobesa se medirá sobre las 18.15 a la valenciana Claudia Alcañiz en -51 kilos.

Pelearán dos cordobeses más en la velada de este viernes. Rafael Jiménez se enfrentará al canario Kalen Formento en -71 kilos e Ian García al pacense Alejandro Márquez en -63 kilos. También habrá un combate profesional femenino, en el que debutará a este nivel la jienense Carmen González ante la húngara Petra Mezei en -48 kilos.