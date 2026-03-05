Guillermo del Pino, Irene del Rey y Noelia Pontes reciben sus galardones de los Premios Andalucía de los Deportes 2025

La marchadora granadina María Pérez y el Unicaja Baloncesto fueron dos de los grandes protagonistas de los Premios Andalucía de los Deportes 2025, celebrados en el Gran Teatro Falla de Cádiz. La atleta, doble medallista olímpica en París 2024, recibió el galardón a la Mejor Deportista Andaluza, mientras que el conjunto malagueño fue distinguido como Mejor Equipo Masculino, premio que compartió con el CD Amivel de baloncesto en silla de ruedas.

La ceremonia reunió a numerosas figuras del deporte andaluz y contó con la presencia institucional del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y de la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo.

Entre los premiados destacaron también tres deportistas cordobeses que recibieron el reconocimiento en la categoría de promesas: el jugador de baloncesto Guillermo del Pino y las tiradoras Noelia Pontes e Irene del Rey.

Foto de familia de los premiados y las autoridades presentes en el acto. / CÓRDOBA

La gesta de Guillermo del Pino

Guillermo del Pino firmó uno de los momentos más recordados del baloncesto español en categorías inferiores al proclamarse campeón de Europa sub 18 con la selección española. El base-escolta cordobés anotó el triple decisivo en el último segundo de la final ante Francia (82-81), cerrando el encuentro con 23 puntos y siendo el máximo anotador del partido. El torneo lo concluyó con una media de 12,1 puntos y 9,1 de valoración en 22 minutos por encuentro. En la presente temporada ha dado el salto al baloncesto universitario estadounidense, debutando con la Universidad de Maryland en la NCAA-1.

Las cuatro medallas europeas de Irene del Rey y Noelia Pontes

Por su parte, la viseña Noelia Pontes y la villaviciosana Irene del Rey protagonizaron un brillante año en el tiro al plato. Ambas sumaron cuatro medallas en el Campeonato de Europa júnior disputado en Châteauroux (Francia). Pontes se proclamó campeona continental individual tras imponerse precisamente a Del Rey en la final, mientras que juntas lograron la plata por equipos femeninos. Además, Irene del Rey amplió su palmarés con un oro en equipos mixtos y dos títulos más en el Europeo sub 18 de Malakasa (Grecia), donde también batió el récord de Europa.

José Antonio Rueda, el mejor deportista masculino

En el apartado absoluto, el premio al Mejor Deportista Andaluz fue para el piloto sevillano José Antonio Rueda, campeón del mundo de Moto3 en 2024. El galardón fue recogido por sus padres, ya que el piloto se encuentra actualmente compitiendo en el Mundial de Moto2.

La gala volvió a poner en valor el talento y la proyección del deporte andaluz, reconociendo tanto a figuras consolidadas como a jóvenes promesas que apuntan a protagonizar el futuro del panorama deportivo nacional.