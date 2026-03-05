El derbi andaluz entre el Coto Córdoba y el Morón será el último partido de Santaella en el banquillo de los moronenses

El Coto Córdoba de Baloncesto afrontará este sábado un partido especial en la Segunda FEB. El conjunto blanquiverde recibirá al Starlabs Morón en Vista Alegre a partir de las 19.00 horas en un derbi andaluz que, además, coincidirá con el encuentro número 100 de liga en la historia del club cordobés.

El duelo tendrá también un componente emocional en el banquillo visitante. Será el último partido de José Antonio Santaella como entrenador del conjunto sevillano antes de iniciar una nueva etapa profesional en México.

El técnico cordobés llegó al Morón el pasado mes de noviembre, cuando el equipo ocupaba la novena plaza del Grupo Oeste con un balance de tres victorias y cuatro derrotas. Desde su llegada, el rendimiento del equipo ha mejorado de forma notable, con ocho triunfos y cuatro derrotas que han permitido a los sevillanos escalar hasta la sexta posición.

Una salida cantada

La salida de Santaella estaba prevista desde su contratación. El entrenador había firmado previamente un acuerdo con el club mexicano Panteras de Aguascalientes para dirigir tanto al equipo masculino como al femenino en sus respectivas ligas profesionales.

Según explica el propio técnico, su marcha se ha adelantado por cambios en el calendario deportivo mexicano. “Tengo que marcharme antes de lo esperado porque han adelantado el inicio de la competición femenina por el Mundial de fútbol, en el que México es uno de los países anfitriones. Han decidido que ninguna liga nacional coincida con ese torneo”, señala.

Tras su salida, el actual segundo entrenador, Raúl Silva, asumirá la dirección del equipo sevillano. En México, Santaella se hará cargo del equipo femenino de Panteras de Aguascalientes, vigente campeón de la liga, por lo que asumirá el reto de defender el título logrado la pasada temporada.

Un regreso especial

La etapa del cordobés en Morón ha sido breve pero intensa. En poco más de cien días le ha devuelto la competitividad a su equipo, algo que valora de forma muy positiva.

“Ha sido una experiencia muy buena, tanto a nivel personal como profesional. Volver a un club donde fui tan feliz siempre es bonito. La forma en que me recibieron y cómo me han tratado estos meses me hace sentir un privilegiado”, afirma.

Santaella ya había dejado huella en el club sevillano al lograr el ascenso a la Primera FEB en mayo de 2024. En esta segunda etapa, el técnico destaca el gran rendimiento del equipo tras su llegada, con seis victorias consecutivas, antes de un pequeño bajón tras el parón de Navidad. "Después de un comienzo muy bueno, encadenando seis victorias seguidas, tras el parón sufrimos un bajón, aunque parece que ahora en febrero hemos vuelto a encontrar la solidez para encaminar bien el tramo final de la temporada”, relata.

José Antonio Santaella, en Córdoba tras ganar la liga mexicana femenina. / Víctor Castro

Un partido especial ante el equipo de su ciudad

El encuentro en Vista Alegre tendrá un significado especial para el entrenador cordobés, que se medirá por primera vez al Coto Córdoba en un partido oficial, si bien ya se ha enfrentado a los blanquiverdes en amistosos. “Córdoba es mi casa. Aunque pase gran parte del año fuera, siempre siento que es mi hogar. Ojalá algún día pueda hacer coincidir mi casa profesional y familiar”, explica.

Santaella también destaca el crecimiento del baloncesto en la ciudad, especialmente gracias al proyecto del Coto Córdoba. “Es un club por el que siento admiración. El trabajo que están haciendo está siendo muy importante para el desarrollo del baloncesto en la ciudad”.

En lo deportivo, el técnico cree que el conjunto cordobés es el gran candidato al ascenso. “Es el candidato número uno para jugar la final por subir contra el campeón del Grupo Este, que creo que será Ibiza. Si no lo logran ahí, tendrán el camino de las otras eliminartorias de playoffs, que siempre es complicado por la igualdad existente en la categoría”.

El deseo del ascenso para el Coto y el Morón

Pese a ello, Santaella no oculta su deseo de que ambos clubes puedan lograr el ascenso. “Me gustaría que subiera Morón, claro, pero también que ascienda el Coto… o que suban los dos. Sería fantástico que Córdoba tuviera baloncesto en Primera FEB”.

Santaella cree que la clave del partido del sábado estará en “establecer el mismo nivel de concentración y de intensidad que pone el Coto. Por algo son los líderes del grupo y se han mantenido sólidos en la mayor parte del calendario”.