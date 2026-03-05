Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Expansión urbanaAeropuerto CórdobaParcelaciones un mes despuésDcoop EEUURute Grand PrixFragata ColónSilicon Valley logísticaPatrimonio concejalesCámaras de tráficoAgenda 'finde'
instagramlinkedin

CELTA - REAL MADRID

Arbeloa se pone de perfil ante la crisis del Real Madrid: "Podría explicar algo, pero no serviría de mucho"

El técnico salmantino encara la visita a Balaídos con al menos nueve bajas y con la necesidad de ganar tras dos derrotas seguidas

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa durante la rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en Madrid este jueves antes de su enfretamiento liguero contra el Celta de Vigo.

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa durante la rueda de prensa tras el entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Valdebebas en Madrid este jueves antes de su enfretamiento liguero contra el Celta de Vigo. / FERNANDO VILLAR / EFE

Sergio R. Viñas

Sergio R. Viñas

Madrid

"Habéis venido todos en modo optimista...". Álvaro Arbeloa acabó recurriendo a la ironía ante las preguntas que iba escuchando en su rueda de prensa previa al Celta-Real Madrid que se disputa este viernes (21.00 horas) en Balaídos. Mal juego, lesiones importantes, dos derrotas seguidas ("en Liga", se encargó de puntualizar), bajón de rendimiento... Ese era el contenido de las preguntas. El lógico, dada la situación que vive el conjunto blanco.

No lleva el técnico ni dos meses al frente del banquillo blanco, pero ya afronta una crisis, pues la conclusión unánime es el que el Real Madrid está hoy peor que cuando el club decidió destituir a Xabi Alonso y apostar por él. "Podría explicar algo, pero no serviría de mucho. Lo importante no es explicar nada, lo importante es ganar", respondió evasivo cuando le formularon la pregunta que resume todo, la que busca una explicación para todo lo que está pasando.

Las bajas del Real Madrid

Vigo será una nueva prueba de fuego para el Arbeloa y para sus futbolistas. Bueno, para los que están sanos y disponibles, que cada vez son menos. No estarán por lesión Militao, Rodrygo, Mbappé, Bellingham, Alaba y Ceballos y por sanción se lo pierden Mastantuono, Carreras y Huijsen. Asencio sigue siendo duda, dejando a Rüdiger como único central en plenas condiciones (aunque hace tiempo que arrastra molestias) de los cinco que tiene el técnico en nómina. Camavinga, en principio, estará recuperado para la batalla.

Noticias relacionadas

"No nos ponemos excusas, debemos crecernos ante las adversidades", analizó Arbeloa, que aseguró que los viajes de Mbappé a Francia y Bellingham a Londres para tratarse de sus respectivas lesiones están coordinados con el club. Del francés dijo que habla con él "todos los días" y que "son todo buenas noticias", porque "cada día está mejor". Un intento de rebajar la tensión existente entre la estrella del equipo y el club por la deficiente gestión de su lesión de rodilla.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El agua sigue saliendo del suelo de la aldea de El Higueral: 'La solución es a largo plazo
  2. Ángel Torres anuncia su adiós a la presidencia del Getafe en 2028
  3. La Diputación de Córdoba entrega las obras de mejora de la carretera A-4200 que une Bujalance y Valenzuela
  4. ¿Lloverá esta Semana Santa en Córdoba? Los meteorólogos dan el primer dato y piden paciencia a los cofrades
  5. La Junta de Andalucía adjudica a Luis Piña SA (Masymas) el servicio de tarjetas monedero para familias vulnerables en Córdoba
  6. El Ayuntamiento de Córdoba refuerza el control del tráfico con cuatro nuevas cámaras de última tecnología en puntos clave
  7. Pisos, tierras, coches y joyas: este es el patrimonio de los concejales del Ayuntamiento de Córdoba
  8. El Córdoba CF estudia endurecer el reglamento de comportamiento interno de sus abonados

Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán

Londres dice que el dron que alcanzó la base británica en Chipre no fue lanzado desde Irán

La Diputación de Córdoba destina más de 2,3 millones de euros al mantenimiento y mejora de 80 centros educativos de la provincia

La Diputación de Córdoba destina más de 2,3 millones de euros al mantenimiento y mejora de 80 centros educativos de la provincia

Ingeniería integral para la industria: 45 años diseñando instalaciones con visión de futuro

Ingeniería integral para la industria: 45 años diseñando instalaciones con visión de futuro

Un centenar de profesionales abordan en Córdoba la innovación en comunicación, relaciones públicas y protocolo

Un centenar de profesionales abordan en Córdoba la innovación en comunicación, relaciones públicas y protocolo

Córdoba estrena un nuevo modelo pionero de atención sanitaria en residencias de mayores

Córdoba estrena un nuevo modelo pionero de atención sanitaria en residencias de mayores

Ditaly, de La Mafia se sienta a la mesa, llega a Córdoba con su concepto de cocina italiana al horno

Ditaly, de La Mafia se sienta a la mesa, llega a Córdoba con su concepto de cocina italiana al horno

La apertura del tercer punto de Urgencias de Córdoba, pendiente de la decisión de un facultativo

La apertura del tercer punto de Urgencias de Córdoba, pendiente de la decisión de un facultativo
Tracking Pixel Contents