Málaga acogerá el primer Congreso Internacional de Entrenadores de Baloncesto

El baloncesto español tendrá este verano un nuevo punto de encuentro para la reflexión, el aprendizaje y la evolución del juego. Los próximos 20 y 21 de junio, la ciudad de Málaga será la sede del Primer Congreso Internacional de Entrenadores de Baloncesto, una iniciativa impulsada por la Federación Andaluza de Baloncesto que nace con la ambición de convertirse en una referencia en la formación de técnicos tanto a nivel nacional como internacional.

La presentación oficial del evento contó con una nutrida representación institucional y del mundo del baloncesto. Entre los asistentes estuvieron la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar; el vicepresidente de la FEB y presidente de la federación andaluza, Antonio de Torres; el seleccionador nacional masculino, Chus Mateo; la vicerrectora de investigación de la Universidad Loyola, Mercedes Torres; el delegado territorial de la Junta de Andalucía en Córdoba, Eduardo Lucena; el diputado de deportes de la Diputación de Córdoba, Antonio Martín; y el director ejecutivo de la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto, Pablo Bernabé.

Un congreso único en España

El encuentro se plantea como una propuesta formativa diferente dentro del panorama nacional. Su principal valor reside en la conexión entre el conocimiento académico y la experiencia tradicional del baloncesto, integrando en un mismo espacio ciencia, psicología deportiva, análisis táctico y talleres formativos especializados. Además, el congreso tendrá carácter internacional gracias a la traducción automática de todas las ponencias, lo que permitirá que entrenadores de cualquier parte del mundo puedan seguir el contenido y participar en el intercambio de ideas.

La iniciativa busca consolidar un modelo de formación continua para entrenadores a través de dos seminarios complementarios: uno de carácter científico-académico y otro técnico-táctico y aplicado. El objetivo es mostrar en la cancha y en el aula la transversalidad de conocimientos que hoy exige el baloncesto moderno.

La importancia de formar a los formadores

Durante la presentación, Chus Mateo quiso poner el acento en una de las claves del crecimiento del baloncesto español: la formación de los entrenadores. «Creo que ayuda mucho a mejorar el concepto nacional la formación de los formadores. Es algo en lo que las instituciones y los clubes tienen que invertir. He aprendido mucho en clínics y eventos hablando con otros entrenadores. Muchas veces, después de las sesiones, con una cerveza y una servilleta sobre la mesa, empiezan a surgir ideas, intercambias experiencias y descubres detalles que te ayudan a mejorar» , explicó.

El seleccionador recordó también que durante muchos años los entrenadores tuvieron que abrirse camino casi en solitario. «Para muchos de nosotros formarnos no ha sido fácil y muchas veces hemos sido autodidactas. Hoy hay muchas más herramientas, desde redes sociales hasta contenidos online, y eso facilita el acceso al conocimiento. El baloncesto es un deporte vivo. Una de las características que hace bueno a un entrenador es su capacidad de adaptación: al equipo que dirige, a los tiempos que corren y a la evolución del propio deporte», subrayó.

Málaga, capital del conocimiento del baloncesto

Con esta iniciativa, la Federación Andaluza de Baloncesto aspira a situar durante dos jornadas a Málaga como epicentro internacional de la formación de entrenadores. La web oficial del congreso ya ofrece toda la información necesaria para los interesados: inscripción, itinerario formativo, opciones de alojamiento y contacto directo con la organización.