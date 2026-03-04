Chus Mateo pone a Córdoba y Guille del Pino en el radar: "Tiene que tener la paciencia suficiente para formarse"

El baloncesto español lleva décadas compitiendo al máximo nivel internacional, un éxito sostenido que se apoya tanto en el talento de sus jugadores como en el trabajo que se realiza en la base y en los banquillos. En ese contexto, el seleccionador nacional, Chus Mateo, analiza las claves del modelo formativo español, el crecimiento de los jóvenes talentos y los retos que afronta la selección en los próximos años, desde la necesaria renovación generacional hasta el seguimiento de los jugadores que desarrollan su carrera en Estados Unidos.

-Lo primero, ¿qué tal por Córdoba? ¿Es la primera vez que viene?

-Ya he estado varias veces aquí. Es una ciudad extraordinaria, está muy cerquita de donde yo vivo. En tren no tardamos nada, y realmente es una ciudad que, aunque ahora mismo no me he dado tiempo a disfrutar hoy, porque acabamos de llegar, sí que es una ciudad que en otras ocasiones he disfrutado mucho, porque tiene un encanto especial, preciosos sus patios, la judería, sus restaurantes.... Prometo volver, no solamente a este evento, sino también de vacaciones.

"Córdoba tiene un encanto especial"

-El baloncesto español lleva décadas compitiendo al máximo nivel. ¿Qué cree que se está haciendo especialmente bien en la formación de jugadores en España?

-Creo que primero, obviamente, en el trabajo que estos jugadores llevan a cabo, pero todo bajo la batuta de grandes entrenadores de formación que seguramente están haciendo que este baloncesto funcione y que los jugadores vayan progresando adecuadamente, ¿no? Creo que hay muy, muy buenos entrenadores de formación y ojalá que los frutos, como se viene viendo en las últimas fechas, sigan floreciendo y vayan madurando poco a poco, que es lo que se pretende.

-¿Qué cualidades busca hoy en un jugador joven para que pueda tener recorrido en la selección española?

-Un jugador joven tiene que tener paciencia, primero, formarse bien, ir quemando etapas, no saltarse ninguna de las etapas que conviene para que luego al final un jugador sea lo maduro que debe ser y estar lo preparado que debe estar para afrontar retos cada vez mayores. Tiene que escuchar, tiene que respetar los valores que tiene el deporte y el baloncesto en concreto, que son muchos, y luego tratar de no perder ese colmillo competitivo que normalmente suelen tener los jugadores españoles. Es algo que no podemos perder, siempre hemos sido capaces de competir, seguramente, a veces en inferioridad, porque muchas veces no hemos tenido generaciones muy altas, pero sí que hemos tenido generaciones con talento suficiente como para afrontar retos importantes, aunque en ocasiones nuestro físico no fuera el mejor. Gracias a Dios las generaciones han mejorado también a nivel físico y cada vez tenemos más posibilidades de afrontar grandes retos.

-Usted cogió a la selección en el pasado mes de septiembre tras lograr unas de las clasificaciones más discretas que se recuerdan en el Europeo. ¿Le dio vértigo asumir el cargo?

-Es verdad que era un reto importante, no diría vértigo porque me gustan los retos y el miedo no existe o no debe existir para un entrenador. Creo que era un reto muy bonito, un reto muy difícil y por tanto seguramente esa calificación de vértigo, porque obviamente cuando empiezas un reto nuevo pues siempre hay futuro, y ojalá que salga bien, pero siempre hay una cierta incertidumbre con la redundancia. Creo que a medida que va pasando el tiempo obviamente yo también me encuentro más cómodo, creo que se están haciendo las cosas en la dirección adecuada y gracias al apoyo también de la federación, pues creo que vamos en la buena línea.

"De lo único que se puede hablar es de trabajo y de paciencia"

-¿Ve a la selección luchando por las medallas en los próximos Juegos Olímpicos?

-Yo lo único que veo es a día de hoy seguir trabajando duro, seguir pensando en que hay que conseguir una clasificación que aún no está conseguida para el Mundial primero de 2027. Creo que tenemos que pensar única y exclusivamente en ir dando pasos adecuados y seguros pero con paciencia. Ahora toca una próxima ventana en junio que tendremos que solventar, que debemos tratar de hacer un buen papel como hemos venido haciendo en las otras dos ventanas y lo demás se irá hablando con el tiempo. Ahora es prontísimo para hablar de algo así. De lo único que se puede hablar es de trabajo y de paciencia, de tranquilidad y de estar focalizados en la mejora colectiva y poco a poco ir incorporando gente también nueva, gente joven, que seguramente nos haga ver el medio-largo plazo con mucho optimismo.

-Los cordobeses Guillermo del Pino, José Roberto Tanchyn y Pablo Tamba se encuentran compitiendo en la máxima categoría del baloncesto estadounidense. ¿Qué nos puede decir sobre ellos?

-Los tres están haciendo su carrera en Estados Unidos, son jugadores que nosotros tenemos en nuestro radar en categorías de formación y seguramente van a seguir formando parte de ellas en los próximos eventos que tengan estas categorías de formación. Guillermo seguramente sea el que más sonoridad está encontrando por aquella canasta que nos hace remontar a España en un partido extraordinario contra Francia en el campeonato sub-18 pasado. Los tres están haciendo un buen papel, ojalá que en un futuro podamos contar con ellos en selecciones más allá de lo que son categorías de formación, pero ahora tienen que seguir haciendo su camino, cada uno en su universidad, como lo están haciendo, tener la paciencia suficiente como para formarse bien. Es un buen paso el que han dado, un paso que seguramente les ayudará a tener mucha mayor madurez en el futuro porque eso seguro les hace activar mucho más otros sentidos, que es estar protegidos dentro de un entorno más favorable.

Chus Mateo, seleccionador nacional de baloncesto, en la presentación del primer congreso de entrenadores de baloncesto en la Federación Andaluza de Baloncesto. / Víctor Castro / COR

-Incidiendo un poquito más en Guillermo del Pino, el héroe de la selección sub 18 que ganó el pasado Europeo. ¿Qué valoración hace de su evolución en los últimos años? ¿Cree que tiene potencial para llegar a la ACB o a la selección absoluta? ¿O incluso dar el salto a la NBA?

-Yo creo que él tiene que tener la paciencia suficiente como decía antes para formarse. Todos los jóvenes tienen que creer en el proceso y el proceso supone trabajar bien. Ha tenido una lesión en el hombro, me consta que ha estado seis semanas apartado por una lesión, ha tenido que parar, está en Maryland y está jugando a buen nivel pero seguramente ahora tiene que tener la paciencia de entender que siendo un 'freshman' todavía no va a tener los minutos que a él le gustaría. Tiene que tener la paciencia suficiente como para no desesperar y como para seguir trabajando en busca de poco a poco conseguir mayores cuotas a nivel de minutos. Lo que tenga que venir para todos los jóvenes vendrá, pero el proceso hay que respetarlo y ahora le toca hacer parte del proceso.

"Guille del Pino tiene que tener la paciencia suficiente para no desesperar"

-Córdoba siempre ha tenido tradición deportiva, pero quizá no tanta visibilidad en el baloncesto al máximo nivel. ¿Qué necesita una ciudad como Córdoba para consolidarse como cantera de jugadores?

-Hay cosas muy importantes como es la formación de los formadores. Yo siempre he creído mucho en ello. En que haya buenos entrenadores, en que haya instituciones que apoyen la formación de los entrenadores pero que también apoyen el deporte de base. Creo que se está haciendo un buen trabajo a nivel deporte de base pero muy mejorable y ese impulso que se da en la base, que se da en los jovencillos, en los niños, en los pequeños, que hacen que esa base sea muy sólida y que aumente, pues a la larga lo único que hace es dar buenos resultados. No solamente por número de licencias en el baloncesto sino por la calidad del trabajo también y esa calidad le da el apoyo a los formadores, a la gente que se ocupa en un momento determinado de decirles a los jóvenes qué es lo que es bueno, lo que está bien y lo que está mal.

"Hay cosas muy importantes como es la formación de los formadores"

-Ha pasado de dirigir a un club como el Real Madrid a hacerse cargo de la selección. ¿De qué manera cambia todo?

-Cambia mucho porque la perspectiva es totalmente distinta. La inmediatez del Real Madrid y la presión que sientes en el día a día es muy grande. No hay prácticamente descanso y es una necesidad imperiosa de ganar en el presente y un calendario absolutamente repleto de actividad y de entrenamientos, viajes, partidos, competición, etcétera que no te permite prácticamente respirar. Ahora con la federación he tratado de tomarme las cosas con calma, de valorar un trabajo diferente en la medida que también conlleva una responsabilidad como seleccionador español. Es un poco la representación de los entrenadores del baloncesto nacional y para mí la responsabilidad es máxima, pero es verdad que las pausas son mayores, que me da tiempo a reflexionar mucho más las cosas, a valorar un trabajo a corto plazo como es el de las ventanas, pero también un trabajo más a largo plazo. Estoy tratando de involucrarme mucho en lo que es el baloncesto de formación, aunque tengo un responsable que se está encargando de todo lo que es el baloncesto de categorías inferiores. Un poco también informándome de todo y la verdad es que me apetece mucho sentirme implicado en dar un paso adelante en todo lo que pueda ser mejorable dentro de lo técnico táctico de la Federación Española.

"La inmediatez del Real Madrid y la presión que sientes en el día a día es muy grande"

-Viene de estar durante varias semanas en Estados Unidos siguiendo a los más de 30 jugadores que juegan en la NBA y en la NCAA ¿Tan importante ve monitorizar a todos los talentos que se encuentran allí?

-No solamente el seguimiento, que ya lo hacemos muchas veces a distancia y tenemos informadores que nos van dando todos los inputs que necesitamos para ir viendo cómo evolucionan dichos jugadores. Nos informan en función de la prioridad que tenemos y la cercanía que puedan tener a estar dentro de la selección absoluta en el menor tiempo posible o en menos tiempo que los demás, pero no solamente es ese seguimiento. El viaje también nos ha servido para conocer de primera mano dónde están trabajando, hacerles partícipes de la ilusión que tiene el seleccionador y la federación de que ellos puedan formar parte en un futuro de un proyecto que nos ilusiona enormemente y conocer, no solamente sus programas y sus franquicias, sino también a sus entrenadores y a sus preparadores para saber cómo está siendo su evolución. Así que estamos encantados con el viaje, cómo ha ido, la posibilidad de verlos en directo también compitiendo y ver sus entrenamientos nos ha ayudado mucho a tener de primera mano una visión de a dónde pueden llegar y ojalá que este no sea un viaje, una raya en el agua sino que tenga cierta continuidad.

-Entiendo que apuesta por el talento joven y que pretende que sea el futuro de la selección.

-Sin duda esto es una de las responsabilidades que creo tengo encomendada y además así me parece que es lo adecuado, pero yo soy el seleccionador de todos los jugadores españoles seleccionables independientemente de su DNI, de la fecha de nacimiento. Yo tengo que tratar de valorar a todos de tal manera que el resultado sea el óptimo a futuro y que podamos hacer una regeneración seguramente, una renovación de esa selección española sin olvidarnos de que hay jugadores con más experiencia que también van a ayudar seguro a hacer entender a los jóvenes que es lo que significa representar al equipo nacional, con lo cual creo que una buena mezcla entre jugadores con cierta experiencia y jugadores jóvenes, que van tomando pulso a lo que pretende ser la selección nacional, creo que es lo adecuado y es lo que creo va a pasar.

-Finalmente: ahora se celebra el congreso de entrenadores en Málaga.

Noticias relacionadas

-Simplemente voy a añadir, especialmente a los entrenadores españoles, que el valor que tienen tanto los formadores, los entrenadores de baloncesto en España incluidos en Andalucía, incluidos seguramente los de Córdoba, a nivel internacional, es un valor muy alto. En España se trabaja bien el baloncesto. Ojalá, que cada vez nos dediquemos más a emplear recursos y tiempo en lo que es la formación del formador.