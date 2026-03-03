El Coto Córdoba alcanzará su partido 100 de Liga en el derbi andaluz ante el Starlabs Morón

El Coto Córdoba de Baloncesto regresará este sábado a la competición en la Segunda FEB con un encuentro cargado de simbolismo. El conjunto blanquiverde recibirá en Vista Alegre (19.30 horas) al Starlabs Morón, dirigido por el técnico cordobés José Antonio Santaella, en un derbi andaluz que coincidirá con el partido número 100 en Liga desde la fundación del club.

El estreno en la N1 Nacional

El Córdoba Club de Baloncesto nació en mayo de 2022 bajo la presidencia de José Palacios. Su estreno se produjo en la N1 Nacional 2022-23, curso que cerró en la novena plaza de su grupo (9-15). Miguel Ángel Luque y Nacho Pastor fueron los primeros técnicos de un proyecto en construcción en el que participaron 25 jugadores, con nombres destacados como Xavier Newson, Julio Rodríguez y el canterano Juanma Porras.

Gonzalo Orozco intenta irse de un rival. / 65

El salto a la Liga EBA

El primer salto competitivo llegó en los despachos. En mayo de 2023, la entidad adquirió los derechos del Baza para competir en Liga EBA. Con Alfredo Gálvez al frente, el inicio del curso 23-24 fue irregular (cuatro derrotas en los cinco primeros partidos), pero la reacción fue contundente: 25 victorias en los siguientes 26 encuentros y ascenso en la fase final de Llíria, sellado tras una agónica prórroga ante Estudiantes B (82-80).

CJ Williamson, Derrick Ogechi, Maxi Andreatta, Fernando Bello y Lucas Muñoz lideraron aquel bloque que también incorporó a Gonzalo Orozco. Hasta 22 jugadores participaron en aquella campaña histórica.

El estreno en la Segunda FEB

El debut en Segunda FEB llegó en la 24-25. Alfredo Gálvez inició el curso, pero su destitución en enero dio paso a Nacho Pastor, que logró la permanencia en la penúltima jornada para cerrar la temporada en la décima plaza del Grupo Oeste. Donnel Nixon, Alberto Moreno y, especialmente, el cordobés Guillermo del Pino fueron piezas relevantes en un equipo por el que pasaron 21 jugadores.

El sueño del ascenso a Primera FEB

La presente campaña supone la consolidación del proyecto en la categoría. Con Rafael Blanco en la presidencia y Gonzalo Rodríguez al frente del banquillo, el Coto Córdoba lidera actualmente el Grupo Oeste con un balance de 14 victorias y 4 derrotas, el mejor registro de su conferencia.

El balance histórico del club refleja 61 victorias y 38 derrotas, lo que supone un 61,6% de triunfos desde su creación. Alfredo Gálvez es el técnico con más partidos dirigidos (47), seguido de Nacho Pastor (28), Gonzalo Rodríguez (18) y Miguel Ángel Luque (6).

El reciente fichaje del pívot estonio Karl Matute se convertirá en el jugador número 70 en vestir la camiseta blanquiverde. En cuanto a continuidad, Gonzalo Orozco (75 partidos), Fernando Bello (63) y Lucas Muñoz (54) encabezan el ranking histórico de presencias.

Un derbi especial

Vista Alegre vivirá así una cita especial: un derbi autonómico, un duelo con aroma competitivo y la celebración de los primeros 100 partidos de Liga de un proyecto que, en apenas cuatro años, ha escalado categorías hasta consolidarse en la Segunda FEB.