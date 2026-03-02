La FIFA maneja dos candidatos para sustituir a Irán en el Mundial 2026

Con el conflicto bélico y el ataque de Estados Unidos a Irán, la posible retirada de su selección del Mundial ha abierto un escenario inédito. La crisis en Oriente Próximo y las tensiones con el país norteamericano han sembrado dudas sobre la presencia del combinado iraní en el torneo, que arranca el 11 de junio.

El secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, aseguró el sábado que el objetivo del organismo es “tener un Mundial seguro con todos participando”. Sin embargo, el presidente de la Federación Iraní de Fútbol, Mehdi Taj, cuestionó la participación de su país tras los últimos acontecimientos: “Después de este ataque, no se puede esperar que afrontemos el Mundial con esperanza”.

Jugadores de la selección de Irán / NOUSHAD THEKKAYIL

Desde Zúrich no ha habido más declaraciones públicas desde las palabras de Grafström, pero distintas fuentes apuntan a que, si la retirada iraní se concretara, el sustituto saldría previsiblemente de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

La normativa del Mundial de la FIFA no concreta el procedimiento para reemplazar a una selección ya clasificada para la fase final. El reglamento se limita a señalar que la FIFA tiene “discrecionalidad absoluta” para “adoptar las medidas que considere necesarias” y que “puede decidir sustituir a la federación participante en cuestión por otra asociación”. La indefinición deja margen de maniobra al organismo en un caso que no tiene precedentes en la era moderna.

De hecho, ninguna selección se ha retirado del torneo tras el sorteo desde 1950, cuando Francia e India renunciaron a participar alegando los costes del desplazamiento.

Las posibles reemplazantes

Irán logró su clasificación tras ganar el Grupo A de la tercera ronda asiática y tiene previsto disputar la fase de grupos frente a Nueva Zelanda y Bélgica en Los Ángeles, además de Egipto en Seattle.

En caso de que la plaza quedara vacante, Irak y Emiratos Árabes Unidos aparecen como los principales candidatos. La Irak superó a Emiratos Árabes Unidos en una eliminatoria de repesca que dio acceso a un playoff intercontinental el 31 de marzo en Monterrey ante Bolivia o Surinam, cuyo vencedor obtendrá billete para el Mundial.

Si Irak no lograra clasificarse por esa vía, fuentes cercanas a la FIFA indican que sería el primero en la lista para reemplazar a Irán, tal como destaca 'The Guardian'. Si, por el contrario, consigue el pase, la opción recaería en Emiratos, como siguiente selección asiática mejor posicionada sin plaza.

Mientras tanto, la FIFA mantiene su determinación de que el torneo se dispute según lo previsto, pese al conflicto entre Irán y Estados Unidos. El Gobierno estadounidense ha prohibido la entrada de ciudadanos iraníes, con excepciones limitadas para jugadores, miembros del cuerpo técnico y personal de apoyo. Varios dirigentes de la federación iraní, incluido Mehdi Taj, no obtuvieron visado para asistir al sorteo celebrado en Washington el pasado diciembre, un episodio que añadió incertidumbre a la participación del combinado asiático.