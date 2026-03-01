Vista Alegre reúne a más de 600 deportistas en el Campeonato de Andalucía infantil de kárate y parakárate

El Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre acoge este domingo el Campeonato de Andalucía infantil de kárate y parakárate, una de las grandes citas autonómicas del calendario federativo. Más de 600 deportistas se dan cita en Córdoba en un evento que, además del componente competitivo, tiene un claro carácter selectivo.

La competición será determinante para confeccionar las selecciones andaluzas que representarán a la comunidad en el Campeonato de España, previsto para el mes de mayo en Oviedo. De este modo, el tatami cordobés se convierte en escenario clave en el proceso de detección y consolidación del talento base del kárate andaluz.

La presencia cordobesa

La provincia cuenta con una nutrida representación de 75 deportistas procedentes de los clubes Shotokan Villoslada, Equipo Atama, Shonkei y Kimé, entidades que continúan consolidando el crecimiento de esta disciplina en Córdoba.

En el apartado arbitral también habrá presencia destacada, con figuras de referencia como el maestro Eduardo Pardo y la jefa de arbitraje, María José López, reforzando el peso específico de la provincia dentro de la estructura organizativa.

El calendario de eventos

Esta cita se enmarca dentro de un calendario especialmente relevante para Córdoba en 2026. Entre los próximos eventos sobresale la celebración de la segunda ronda de la Liga Nacional por Equipos, organizada por la Real Federación Española de Karate, con el respaldo institucional de la Federación Andaluza, el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación.

Vista Alegre vuelve así a posicionarse como un enclave estratégico para el deporte autonómico y nacional, consolidando a Córdoba como sede habitual de grandes competiciones de artes marciales.