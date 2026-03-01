El Salerm Puente Genil vuelve a sonreír y se impone al Estepona

El Salerm Puente Genil logró una victoria trabajada ante el CD Estepona en un partido muy igualado que se decidió en los minutos finales (1-0). El tanto de Zaca en el 83 y una intervención decisiva de Benito del Valle en el tiempo añadido permitieron a los rojillos quedarse con los tres puntos en un duelo marcado por el equilibrio y la tensión hasta el último instante.

Igualdad en la primera mitad

El encuentro comenzó con dos equipos bien posicionados sobre el césped y con la intención de controlar el ritmo del juego. El Salerm Puente Genil trató de llevar la iniciativa ante su afición, mientras que el Estepona apostó por un planteamiento ordenado, esperando su momento para salir hacia campo rival.

La primera aproximación clara llegó en el minuto 20. Maxi conectó un cabezazo tras una acción ofensiva del conjunto malagueño, pero el remate fue bien detenido por el guardameta local, que atrapó el balón sin excesivos problemas.

Con el paso de los minutos, el Salerm fue ganando presencia en ataque. En el 28, Salva Vegas probó fortuna con un disparo que se marchó fuera por poco. Poco después, en el minuto 30, los pontaneses reclamaron penalti tras un remate de Marcos Pérez dentro del área visitante, aunque el colegiado decidió dejar seguir el juego.

El choque se mantuvo equilibrado durante el resto de la primera mitad, con ambos equipos mostrando orden defensivo y sin conceder demasiadas oportunidades claras. De este modo, el marcador no se movió antes del descanso.

Ocasiones y tensión tras el descanso

La segunda parte mantuvo la misma tónica. El partido se jugaba con intensidad, pero las defensas se imponían en la mayoría de las acciones. El Estepona estuvo cerca de adelantarse en el minuto 67, cuando Ballarín sacó un potente disparo que pasó rozando la escuadra de la portería local.

El aviso despertó la reacción del Salerm, que volvió a buscar el área rival con insistencia. En el minuto 79 llegó una de las ocasiones más claras para los pontaneses, cuando Rivero dispuso de una buena oportunidad que estuvo a punto de romper el empate, aunque el balón no terminó dentro de la portería.

Gol decisivo

Cuando el encuentro parecía encaminado hacia el reparto de puntos, apareció Zaca. En el minuto 83, el delantero rojillo aprovechó una acción ofensiva para enviar el balón al fondo de la red y poner el 1-0 en el marcador, desatando la celebración en el Manuel Polinario.

El Estepona no bajó los brazos y se lanzó al ataque en los últimos minutos en busca del empate. Ya en el tiempo añadido, el conjunto visitante dispuso de una ocasión clara, pero Benito del Valle apareció con una intervención decisiva para evitar el gol y asegurar la ventaja de su equipo.

Con el pitido final, el Salerm Puente Genil confirmó una victoria muy trabajada ante un rival exigente. Tres puntos que refuerzan al conjunto pontanés tras un encuentro en el que supo resistir, mantener la paciencia y golpear en el momento justo.