El Real Club Priego Fundación Kutxabank recupera el liderato con un contundente 4-0

La vuelta del líder. El Real Club Priego Fundación Kutxabank regresó al CETD Priego de Córdoba con la determinación de reencontrarse con la victoria y disipar cualquier atisbo de duda tras la eliminación copera y el empate en la última jornada liguera. La respuesta fue contundente: triunfo por 4-0 frente al Atlético San Sebastián.

Después de no lograr el resultado esperado en Alicante, el conjunto prieguense afrontaba una cita clave para consolidar sensaciones. En casa, donde el margen de error es mínimo, el líder impuso jerarquía desde el primer punto.

Robert Gardos abrió la serie ante Jianhao Zhang. Pese a ceder el segundo set, el austriaco mantuvo el control táctico del duelo y terminó imponiéndose con solvencia para adelantar a los locales en el marcador global.

El rodillo prieguense

El segundo turno fue para Tao Yuchang, que mostró una versión sólida y sin fisuras ante Danel Inchausti. Su victoria colocó el 2-0 y dejó el enfrentamiento claramente encarrilado para los intereses prieguenses.

Con el escenario favorable, Carlos Machado asumió la responsabilidad en el tercer duelo. El palista del Real Club Priego volvió a evidenciar su excelente estado de forma y superó a Andrea Puppo, asegurando como mínimo el empate y dejando el triunfo a un solo punto.

La sentencia no se hizo esperar. Tao Yuchang regresó a la mesa para cerrar la eliminatoria con autoridad frente a Jianhao Zhang, al que derrotó en tres sets para certificar un 4-0 rotundo. Una victoria de peso que devuelve confianza al vestuario y consolida al Real Club Priego Fundación Kutxabank en lo más alto de la clasificación.