José Roberto Tanchyn hace historia al conquistar la Conferencia América Este con UMBC en la NCAA-1

La temporada con mayor presencia cordobesa en el baloncesto universitario estadounidense sigue dejando hitos. El pívot lucentino José Roberto Tanchyn se ha proclamado campeón de la Conferencia América Este de la NCAA División 1 con Maryland Baltimore County (UMBC), culminando una fase regular brillante tras imponerse por 84-60 a UMass Lowell en el penúltimo encuentro.

Los Retrievers, con Tanchyn al fondo, celebran el título de conferencia. / UMBC

El título tiene un valor simbólico enorme: los Retrievers no conquistaban su conferencia desde 2008. Diecisiete años después, y tras encadenar ocho victorias consecutivas en el último mes, UMBC ha sellado el cuarto campeonato en la historia de la universidad con un balance global de 20 triunfos y 8 derrotas, antes de afrontar el tramo decisivo de la temporada, el ‘March Madness’ con el que sueña toda la NCAA.

Tanchyn: "El trabajo todavía no está terminado"

Tanchyn, formado en Lucena y con pasado en el Unicaja, no ocultó su emoción tras el logro: “ser campeón de conferencia significa mucho para mí, ya que desde el 2008 mi universidad no quedaba campeona de la conferencia en la temporada regular, así que espero que sigamos por el buen camino, ya que desde verano, cuando por primera vez pisamos la universidad, llevamos poniéndole un gran esfuerzo y trabajo diario, lo que nos ha permitido llegar a estar donde estamos ahora, y de tener la gran oportunidad que tenemos. Espero que sigamos currándonoslo, porque el trabajo todavía no está terminado”.

Un crecimiento paralelo al de su equipo

La evolución del cordobés ha sido paralela al crecimiento del equipo. Inició el curso con un rol secundario, promediando 4,2 puntos y 2,7 rebotes en 12 minutos, en un equipo que presentaba entonces un balance de 9-6. El punto de inflexión llegó con su entrada habitual en el quinteto inicial. Desde ese momento, sus minutos se elevaron a 25 por partido, con medias de 8,7 puntos y 7,9 rebotes, coincidiendo con once victorias en trece encuentros.

El impacto estadístico es revelador: UMBC presenta un récord de 11-2 cuando Tanchyn supera los 20 minutos en pista, frente al 9-6 en el resto de partidos. En el duelo que certificó el título, el lucentino firmó su actuación más completa del curso: 12 puntos, 13 rebotes, 2 asistencias, un tapón y un triple en 27 minutos, liderando el triunfo decisivo.

En el global de la temporada, acredita 6,4 puntos y 5,4 rebotes en 18 minutos de media, consolidado ya como una pieza estructural en la rotación interior del campeón de la América Este.

Campeón de Europa con España

Campeón de Europa sub 18 en 2022, Tanchyn cumple su cuarta temporada en Estados Unidos, aunque esta es la primera en la máxima categoría universitaria. Además, podrá disputar una quinta campaña en la NCAA, gracias a la normativa aprobada recientemente que permite completar cinco años a aquellos jugadores que no compitieron en División 1 durante alguno de sus cuatro primeros cursos.

El nombre de Tanchyn ya figura en la historia reciente de UMBC. Y lo mejor, para el pívot cordobés, puede estar todavía por llegar.