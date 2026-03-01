Tenis de mesa
Golpe de autoridad del Museo de la Almendra Francisco Morales ante el segundo clasificado
El conjunto prieguense arrolla al Hujase Jaén Paraíso Interior y se afianza en la zona noble de la Superdivisión femenina de tenis de mesa
El golpe de efecto que necesitaba. El Museo de la Almendra Francisco Morales firmó una de sus actuaciones más contundentes del curso al imponerse por un claro 4-0 al Hujase Jaén Paraíso Interior, segundo clasificado de la Superdivisión femenina, en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva (CETD) de Priego de Córdoba.
En una liga más igualada que nunca, donde sostener una dinámica positiva resulta complejo, el conjunto prieguense respondió con carácter a su exigente compromiso. Los grandes equipos se miden en escenarios de máxima presión, y el cuadro local ofreció una versión sólida, ambiciosa y tremendamente eficaz.
La mañana comenzó con autoridad. Jiaqi Meng abrió la serie derrotando a Paula Bueno en apenas tres sets, marcando el tono del enfrentamiento. La inercia positiva continuó con una Marija Galonja a un nivel sobresaliente, capaz de imponerse a Marwa Alhodaby con solvencia y precisión táctica.
Los puntos decisivos
Con el 2-0 en el marcador, el Museo de la Almendra mantuvo un ritmo competitivo difícil de sostener incluso para los aspirantes al título. Margarita Fetiukhina dio un paso al frente para superar a Aikaterini Toliou y asegurar, como mínimo, el empate, que en el formato de la Superdivisión ya suponía un paso decisivo.
Pero el equipo prieguense quería más. Jiaqi Meng regresó a la mesa para cerrar el duelo por la vía rápida frente a Marwa Alhodaby, certificando un rotundo 4-0 que refuerza la moral y la posición clasificatoria del conjunto cordobés.
La victoria no solo supone dos puntos de enorme valor, sino también un mensaje directo al resto de aspirantes: el Museo de la Almendra Francisco Morales vuelve a sonreír y se consolida como firme candidato en la pelea por las posiciones de privilegio.
