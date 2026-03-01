LaLiga EA Sports
El Betis domina la primera mitad, el Sevilla la segunda y el derbi acaba en tablas
Los verdiblancos se fueron al descanso con dos goles de ventaja, pero su gran rival local logró la igualada
EFE
Sevilla
Betis y Sevilla empataron a dos un vibrante derbi disputado este domingo en el Estadio La Cartuja, con un equipo local que fue superior en la primera parte, que acabó con un 2-0, pero que en la segunda se vio superado por su rival.
Un tanto del brasileño Antony dos Santos, rebasado el cuarto de hora, y otro de Álvaro Fidalgo, cerca de acabar la primera parte, pusieron un claro 2-0 al descanso, pero en la segunda el Sevilla logró equilibrar el marcador con tantos del chileno Alexis Sánchez (m.62) e Isaac Romero (m.85).
