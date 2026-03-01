Ciclismo
La Andalucía Gravel Ride debuta en Córdoba con casi un centenar de ciclistas
La carrera se desarrolla sobre un recorrido de 63 kilómetros, con salida en el Vial Norte y meta en el Parque de la Asomadilla
La organización de la Andalucía Bike Race ha puesto en marcha la Andalucía Gravel Ride, una prueba cicloturista de bicicleta de montaña que en su primera edición ha contado con cerca de un centenar de participantes.
La prueba se ha desarrollado por un recorrido de 63 kilómetros de cerca de 1.000 metros de desnivel. La carrera ha contado con pistas sencillas de gravel, caminos rurales y tramos naturales de singular belleza.
El recorrido
Los ciclistas han iniciado la jornada ciclista en el Vial Norte. Posteriormente han pasado por Guadalcázar, La Breña, Almodóvar del Río y la Cuesta del Reventón, antes de llegar a la meta en el Parque de la Asomadilla.
