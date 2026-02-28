El Salerm Puente Genil busca reencontrarse con la victoria en casa

El Salerm Puente Genil vuelve este domingo al Manuel Polinario con la necesidad de reaccionar. Los de Álvaro Cejudo recibirán al CD Estepona a las 17.00 horas en un encuentro marcado por la urgencia de puntos en la zona baja de la clasificación.

El conjunto pontanés no atraviesa su mejor momento. En la última jornada cayó ante el Almería B (2-1) en un encuentro que dejó tocado al equipo tras perder una oportunidad importante de sumar lejos de casa. A ese resultado se suman también la reciente derrota frente al Melilla (1-0) y el empate ante el Xerez DFC (1-1) en el Manuel Polinario.

Necesidad de reaccionar

La irregularidad de las últimas semanas ha frenado la progresión del Salerm en la clasificación. Actualmente ocupa la decimotercera posición con 29 puntos, en puesto de playout. Una situación incómoda que obliga al equipo a sumar de tres si quiere alejarse de los puestos de peligro.

La tabla está especialmente apretada en la zona media-baja, lo que hace que cualquier resultado tenga un impacto inmediato. De hecho, el conjunto pontanés se encuentra a tan solo un punto de salir del playout, ya que La Unión marca actualmente la duodécima posición con 30 puntos. Incluso el playoff no se observa desde tanta distancia, actualmente a diez puntos de diferencia…

En este contexto, el regreso al Manuel Polinario aparece como un factor clave. El Salerm ha mostrado una gran solidez como local durante toda la temporada y, de hecho, todavía no ha perdido ningún encuentro ante su afición. Un balance que invita al optimismo, siendo el décimo casero más fiable el Grupo 4 hasta la fecha, con 22 de 36 puntos posibles atados en el hogar.

Un rival con urgencias

Enfrente estará un CD Estepona que también llega necesitado, aunque con mejores sensaciones en las últimas jornadas. El conjunto malagueño ocupa la decimosexta posición con 23 puntos, en puestos de descenso, y afronta el partido como una ocasión para engancharse de nuevo a la pelea por la permanencia.

Los esteponeros, sin embargo, han reaccionado recientemente. Llegan al Manuel Polinario tras sumar dos victorias consecutivas que han reforzado su confianza. Primero superaron al UCAM Murcia por 2-0 y posteriormente lograron un importante triunfo a domicilio frente al Antoniano (1-2).

Duelo directo en la zona baja

El choque se presenta como un enfrentamiento directo por la permanencia. Ambos equipos necesitan los puntos, aunque por motivos diferentes: el Salerm para salir del playout y alejarse del descenso, y el Estepona para intentar abandonar la zona roja, que aprieta -y mucho- en este tramo de temporada.