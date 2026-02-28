El Rahi Sepisur Adesal pone fin en León a su mejor racha

El Rahi Sepisur Adesal rompió en León su racha victoriosa en la División de Honor Oro de balonmano femenino. El conjunto que entrena Rafa Moreno perdió por 30-29 en la cancha de un gran Cleba. Con este revés puso fin a una racha de once partidos sin conocer la derrota.

Las jugadoras cordobesas fueron siempre a remolque de su rival, con diferencias de hasta dos goles en la primera parte (12-10). Tras llegarse al descanso con 17-16, el Adesal pasó sus peores momentos en el inicio de la segunda mitad (24-19, minuto 41). El intento de remontada no llegó a culminarlo un equipo que acabó perdiendo por un apretado 30-29.

Los números del Adesal

Por el Adesal saltaron a la cancha Inmaculada García-Navas, Amanda Valero, Camila Bonazzola (6), Zoe Turnes (4), Carla Montero (2), Lucía Vacas (4), Irene Lesmes, Fátima Acuña (2), Ángela Ruiz (2), María Jesús Miranda, Jessica Oliva (3) y Andrea Roda (6).