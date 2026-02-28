Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Balonmano | División de Honor Oro

El Rahi Sepisur Adesal pone fin en León a su mejor racha

Tras once partidos sin conocer la derrota, el equipo que entrena Rafa Moreno sucumbe por 30-29 en un duro encuentro de la División de Honor Oro femenina

Rafa Moreno, durante un encuentro.

Rafa Moreno, durante un encuentro. / A.J. González

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Rahi Sepisur Adesal rompió en León su racha victoriosa en la División de Honor Oro de balonmano femenino. El conjunto que entrena Rafa Moreno perdió por 30-29 en la cancha de un gran Cleba. Con este revés puso fin a una racha de once partidos sin conocer la derrota.

Las jugadoras cordobesas fueron siempre a remolque de su rival, con diferencias de hasta dos goles en la primera parte (12-10). Tras llegarse al descanso con 17-16, el Adesal pasó sus peores momentos en el inicio de la segunda mitad (24-19, minuto 41). El intento de remontada no llegó a culminarlo un equipo que acabó perdiendo por un apretado 30-29.

Los números del Adesal

Por el Adesal saltaron a la cancha Inmaculada García-Navas, Amanda Valero, Camila Bonazzola (6), Zoe Turnes (4), Carla Montero (2), Lucía Vacas (4), Irene Lesmes, Fátima Acuña (2), Ángela Ruiz (2), María Jesús Miranda, Jessica Oliva (3) y Andrea Roda (6).

