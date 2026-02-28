Kylian Mbappé estará casi un mes fuera y no regresará hasta el 17 de marzo en Manchester

Kylian Mbappé ha pasado de "estar disponible", en palabras del entrenador Álvaro Arbeloa antes de medirse al Benfica, a sufrir una lesión que le mantendrá fuera de los terrenos de juego casi un mes. Desde el pasado 21 de febrero, en el que el francés jugó en El Sadar, hasta el 17 de marzo, en el que el jugador tiene previsto regresar a los campos participando en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions ante el City que se jugará en el Etihad Stadium de Manchester.

El delantero francés se sometió a una resonancia magnética el 31 de diciembre de 2025 en la que se descubrió una rotura del ligamento lateral externo de su rodilla izquierda que se había producido ante el Celta (7 de diciembre). El francés necesitaba tres semanas para recuperarse, pero regresó a los entrenamientos después de once días por la necesidad de un Xabi Alonso que se jugaba el puesto en la Supercopa de España. Al final, Kylian viajó y jugó 14 minutos en la final, donde el Madrid perdió contra el Barcelona el 11 de enero (3-2). Xabi fue despedido y el relevo lo tomó Arbeloa, que le ahorró el viaje de su debut en Albacete, donde se produjo la eliminación en Copa de los blancos (2-3) el 14 de enero, sin Mbappé. Pero desde entonces Arbeloa lo ha exprimido jugando los 90 minutos contra Mónaco, Levante, Villarreal, Benfica, Rayo, Valencia, Benfica y Osasuna. Solo le dio tregua en el partido de Liga ante la Real Sociedad en el Bernabéu, el 14 de febrero.

Un mes fuera

El pasado miércoles Mbappé se cayó de la convocatoria ante el Benfica como reveló el diario francés L'Equipe porque el día antes "tuvo que interrumpir el entrenamiento matutino debido a un dolor persistente en la rodilla izquierda". El delantero se sometió a pruebas por la tarde, que revelaron que la rodilla estaba lejos de recuperarse. Esa noche, algunas fuentes del Real Madrid coincidieron en privado en que era imposible alinearlo contra el club lisboeta. La duración de su ausencia no se ha determinado, pero "implementar un protocolo de tratamiento se ha vuelto esencial". Ahora ese plazo se ha programado para el 17 de marzo. Eso significa que el madridista se perdería los partidos de Liga contra el Getafe (lunes), el Celta de Vigo (6 de marzo) y el Elche (14 de marzo). Además, estaría ausente para la ida de la Champions contra el City (11 de marzo) en el Santiago Bernabéu. Cuatro partidos que se suman a los que ya ha faltado esta temporada en Albacete, Real Sociedad, Betis, Atlético en la Supercopa. Además, el francés fue suplente precisamente ante el City en el partido de la fase de liguilla de Champions y no jugó ningún minuto.

Kylian ya se encuentra trabajando en la fase de recuperación y confía en que este periodo de tres semanas largas sin jugar le permita recuperarse definitivamente de las molestias que arrastra porque ha descartado la cirugía ya que este verano hay Mundial y entrar en quirófano complicaría su participación en la Copa del mundo que se jugará en verano en Estados Unidos, Canadá y México.