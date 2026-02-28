David Valero y Marc Stutzmann se coronan campeones en la Andalucía Bike Race 2026

La Andalucía Bike Race ya cuenta con nuevos campeones. Las dos parejas que dominaban la carrera a la llegada a la provincia, David Valero-Marc Stutzmann y Natalia Fischer-Claudia Peretti, confirmaron su poderío imponiéndose en las clasificaciones generales definitivas. La meta del Parque de la Asomadilla sirvió para coronar a los mejores de la carrera en dos jornadas intensas con recorridos de perfiles explosivos.

La última etapa de la prueba andaluza contó este sábado con 40,490 kilómetros. Los ciclistas iniciaron la jornada en el Vial Norte. Posteriormente pasaron por la Vereda de La Alcaldía, rumbo al Santuario Virgen de Linares, donde encararon la subida a la Loma de los Escalones, pasando por el mítico Arrastraculos, tan duro como habitual en las pruebas cordobesas. Posteriormente, los corredores se dirigirán a Cerro Muriano y Los Villares, una zona de la carrera con senderos rápidos y pequeñas subidas que superar. La vuelta a Córdoba llegó por Las Conejeras, Los Morales y Santo Domingo, antes de enfilar la meta en la Asomadilla.

Valero y Stutzmann dan una exhibición

El granadino David Valero y el suizo Marc Stutzmann defendieron con suficiencia el primer puesto de la general que ostentaban. El medallista olímpico en Tokio y el helvético no necesitaron forzar en una etapa corta.

La victoria parcial la lograron el dúo compuesto por el albaceteño Luis Francisco Pérez y el italiano Samuele Porro con un registro de 1.22.40 horas. A cuatro segundos llegaron, en la segunda plaza, David Valero y Marc Stutzmann, celebrando en los últimos metros una merecida victoria en la general de la carrera.

Valero-Stutzmann lideraron la clasificación de los cinco días con un tiempo de 8.50.47 horas. El segundo lugar lo ocuparon el colombiano Héctor Leonardo Páez y el italiano Dario Cherchi a 5.39 minutos de los vencedores. Los italianos Davide Foccoli y Gianantonio Mazzola completaron el podio a 11.17 minutos.

El público sigue la carrera en la zona de meta. / A.J. González

Los mejores cordobeses de la carrera

El mejor cordobés fue José Antonio Trujillo, junto al leonés Sergio Pérez, al ocupar el puesto 23. Ambos corrieron con el equipo cordobés Conway CDC Trujillo. Otro cordobés, Miguel Muñoz, concluyó en el lugar 26 con el segoviano Fran Herrero.

Fischer y Peretti no dan opción a sus rivales

La malagueña Natalia Fischer y la italiana Claudia Peretti no dieron opción alguna a la sorpresa, marcando un ritmo que ninguna de sus adversarias pudo seguir. La etapa la ganaron con un tiempo de 1.42.37 horas, aventajando en 2.15 minutos a la colombiana Mónica Calderón y la neerlandesa Tessa Kortekaas.

En la tabla final, Fischer y Peretti se llevaron el triunfo con 10.55.55 horas. A 9.13 minutos terminaron la alemana Adelheid Morath y la italiana Sandra Mairhofer, sus más inmediatas seguidoras. Mónica Calderón y Tessa Kortekaas concluyeron en la tercera posición a 18.37. El dúo del equipo Conway CDC Trujillo compuesto por la cordobesa Carmen Martín y María Isabel Felipe terminó en el sexto lugar.