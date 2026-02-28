El Coto Córdoba de Baloncesto ficha al pívot estonio Karl Matute para reforzar su juego interior

El Coto Córdoba de Baloncesto ha aprovechado las últimas horas del mercado de invierno en las ligas nacionales para hacer un último fichaje. Se trata del pívot estonio con ascendencia mexicana Karl Matute, un jugador de 2,05 metros y 25 años que llega a Córdoba con la misión de ayudar a Schutte y Sagnia en la lucha por los rebotes.

Matute, según la entidad cordobesa, destaca por su “gran calidad técnica, buena mano y capacidad para jugar de espaldas y de cara al aro”. Durante la campaña 23-24 formó parte de la plantilla del Archena que subió a la LEB Plata. En la pasada campaña promedió 8,5 puntos y 5,4 rebotes con el Quintanar de la Tercera FEB.

Su última etapa

Su última etapa la ha vivido en el Astros de México, sumando experiencia internacional a su trayectoria, si bien apenas contó en las rotaciones de su técnico. Con su incorporación, Gonzalo Rodríguez ha pasado a contar con doce jugadores con licencia en la Segunda FEB.