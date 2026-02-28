El Ciudad de Lucena pone a prueba su solidez y el CD Pozoblanco examina sus aspiraciones

La jornada 24 en el Grupo 10 de Tercera RFEF presenta nuevos desafíos para los equipos cordobeses. El Córdoba CF B intentará cortar su prolongada mala racha ante el Dos Hermanas en la Ciudad Deportiva, el Ciudad de Lucena defenderá el liderato en su visita al Coria, mientras que el CD Pozoblanco afrontará en el Nuestra Señora de Luna un exigente duelo frente a la RB Linense en plena pelea por acercarse a los puestos de playoff. Todos los encuentros serán el domingo a las 12.00 horas.

Coria - Ciudad de Lucena (domingo, 12.00 horas)

El Ciudad de Lucena afronta una nueva jornada con la intención de defender su liderato y prolongar la excelente dinámica que atraviesa en las últimas semanas. El conjunto dirigido por Antonio Jesús Cobos llega lanzado tras encadenar tres victorias consecutivas frente al Chiclana CF (3-0), el Ceuta B (2-0) y el Córdoba CF B (0-4), resultados que han consolidado a los lucentinos en la primera posición con 45 puntos. Con la confianza alta y la posibilidad de seguir marcando distancias en la zona alta, los celestes buscarán mantener su regularidad en un nuevo compromiso liguero.

Enfrente estará el Coria CF, que afronta el encuentro desde una realidad clasificatoria muy distinta. El conjunto sevillano ocupa la última posición con 15 puntos, aunque ha mostrado cierta capacidad de reacción en sus últimos compromisos. Los ribereños lograron imponerse al Atlético Onubense (2-1) y posteriormente sumaron dos empates consecutivos frente al Bollullos CF (1-1) y el Sevilla C (1-1).

CD Pozoblanco - Linense (domingo, 12.00 horas)

El CD Pozoblanco vuelve al Nuestra Señora de Luna con la intención de seguir acercándose a los puestos de privilegio en el Grupo 10 de Tercera Federación. El conjunto dirigido por Alberto Fernández se mantiene octavo con 34 puntos, a solo dos del playoff. Los pozoalbenses llegan tras firmar dos victorias de mérito frente al Atlético Onubense (0-1) y el Castilleja CF (0-2), resultados que permitieron dejar atrás el tropiezo sufrido ante la UD Tomares (1-2).

La exigencia será máxima, ya que enfrente estará la RB Linense, uno de los equipos llamados a pelear por el ascenso. El conjunto campogibraltareño ocupa la segunda posición con 39 puntos, aunque atraviesa un momento algo irregular en cuanto a resultados. En sus últimas jornadas ha empatado ante el CD San Roque de Lepe (1-1) y el Castilleja CF (1-1), además de caer frente al AD Ceuta B (2-0).

Córdoba CF B - Dos Hermanas (domingo, 12.00 horas)

El Córdoba CF B regresa a la Ciudad Deportiva con la necesidad urgente de cortar una dinámica negativa que se prolonga ya durante varias jornadas. El filial blanquiverde no consigue reencontrarse con la victoria y acumula ocho encuentros sin sumar de tres, una racha que se ha agravado en las últimas semanas con derrotas frente al Cádiz CF Mirandilla (3-2) y el Ciudad de Lucena (0-4), además del empate sin goles ante el Sevilla C.

El reto será exigente, ya que enfrente estará un Dos Hermanas que atraviesa un momento muy diferente. El conjunto sevillano se mantiene en la tercera posición con 39 puntos y llega respaldado por una dinámica positiva en sus últimos compromisos. Los nazarenos han firmado dos victorias consecutivas ante el Atlético Central (3-0) y el Conil CF (1-3), además de un empate frente al Chiclana CF (1-1), resultados que reflejan su buen momento y su firme candidatura a mantenerse en la zona alta de la tabla.