Carmen Avilés logra la cuarta plaza en el Campeonato de España y asegura su puesto en el relevo 4x400 del Mundial

La atleta cordobesa Carmen Avilés volverá a correr en una gran competición internacional. La velocista logró una gran cuarta plaza en la final del 400 del Campeonato de España. Su puesto y el tiempo de 53.34 segundos -el mejor de la temporada- le permitirá formar parte del relevo 4x400 femenino en el Mundial (Torun, 20 al 22 de marzo). España llevará el relevo al Mundial, ya que las cuatro mejores de la final lograron una marca media mejor que el 52.40 que pedía la Federación Española.

La lucha por las medallas en el 400 se decidió de una manera atípica, con dos finales de cuatro atletas, con todas luchando por el podio. Carmen Avilés participó en la primera carrera, en la que acabó segunda con 53.34, solo por detrás de la que era la defensora del título, la atleta manchega Paula Sevilla (51.69).

Blanca Hervás ganó la segunda y el oro con un gran tiempo de 51.49. La segunda posición en esta final y la medalla de bronce la consiguió la sevillana Ana Prieto con 52.29, relegando a la cordobesa a la cuarta posición global. Quinta entre las ocho finalistas terminó la madrileña Daniela Fra (53.40) y sexta Herminia Parra (54.17).

Seis centésimas decisivas

Las seis centésimas que hubo entre el tiempo de Avilés (53.34) y el de Fra (53.40) podrían determinar que la cordobesa sea titular en el relevo 4x400 femenino de Torun. Blanca Hervás (51.49) y Paula Sevilla (51.69) consiguieron la mínima de 51.75 que les permitirá correr en el 400 individual del próximo Mundial.

También compitieron este sábado el resto de atletas vinculados a la provincia. El manchego del Club de Atletismo Cordobés Óscar Izquierdo obtuvo la séptima plaza en la final del 60 metros lisos con 6.77 segundos. En el peso femenino, Julieta Giovannini concluyó en la duodécima plaza (13.00 metros) y la sevillana del Trotasierra Elsa Parrilla terminó novena (13.83).

El Campeonato de España concluirá este domingo en Valencia sin participación cordobesa. Carmen Avilés, que entrena desde esta temporada en Madrid, esperará al 8 de marzo para confirmar su presencia en el Mundial, el día fijado para anunciar la selección que viajará a Torun.