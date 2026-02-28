Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta electoralAtaque a IránRobos en el CentroMedallas de AndalucíaObras paralizadasHabla andaluzaSan Sebastián de los BallesterosCastillosOlivosGuía senderismo
instagramlinkedin

Atletismo

Ariadna Carrasco y Carlos Salcedo dominan en la Milla Ciudad de Córdoba Culdecor

La prueba del circuito provincial de carreras populares deja grandes actuaciones en la carrera sénior, sub 23 y sub 20, con Carrasco y Salcedo como los grandes vencedores

Azahara Pérez, Ariadna Carrasco y Blanca Sánchez.

Azahara Pérez, Ariadna Carrasco y Blanca Sánchez. / CÓRDOBA

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

Ariadna Carrasco (Club de Atletismo Cordobés) y Carlos Salcedo (Cueva de Nerja) lograron los mejores tiempos en la Milla Ciudad de Córdoba Culdecor, una prueba puntuable para el circuito provincial de carreras populares.

Los mejores de la milla cordobesa

Carrasco venció con un crono de 5.28 minutos por delante de Blanca Sánchez (Atletismo Cordobés, 5.38) y Azahara Pérez (Indea, 5.46). La carrera sénior, sub 23 y sub 20 contó con cerca de medio centenar de corredoras. La vigente vencedora de la Carrera de la Mujer demostró que se encuentra en un excelente momento de forma.

Noticias relacionadas y más

Salcedo ganó con 4.43 minutos por delante de Daniel Gallego (Atletismo Cordobés, 4.46) y Marco Rojas (Atletismo Cordobés, 4.47). Los mejores de la carrera ofrecieron su mejor nivel en la Avenida Isla Fuerteventura.

Daniel Gallego, Carlos Salcedo y Marco Rojas, en la meta.

Daniel Gallego, Carlos Salcedo y Marco Rojas, en la meta. / CÓRDOBA

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents