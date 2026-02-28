Ariadna Carrasco y Carlos Salcedo dominan en la Milla Ciudad de Córdoba Culdecor

Ariadna Carrasco (Club de Atletismo Cordobés) y Carlos Salcedo (Cueva de Nerja) lograron los mejores tiempos en la Milla Ciudad de Córdoba Culdecor, una prueba puntuable para el circuito provincial de carreras populares.

Los mejores de la milla cordobesa

Carrasco venció con un crono de 5.28 minutos por delante de Blanca Sánchez (Atletismo Cordobés, 5.38) y Azahara Pérez (Indea, 5.46). La carrera sénior, sub 23 y sub 20 contó con cerca de medio centenar de corredoras. La vigente vencedora de la Carrera de la Mujer demostró que se encuentra en un excelente momento de forma.

Salcedo ganó con 4.43 minutos por delante de Daniel Gallego (Atletismo Cordobés, 4.46) y Marco Rojas (Atletismo Cordobés, 4.47). Los mejores de la carrera ofrecieron su mejor nivel en la Avenida Isla Fuerteventura.