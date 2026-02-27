Córdoba será la sede del estreno de la Andalucía Gravel Ride, bajo el paraguas de la Andalucía Bike Race

La organización de la Andalucía Bike Race presentó la primera edición de la Andalucía Gravel Ride, una prueba diseñada para los amantes del gravel en bicicleta de montaña que se celebrará el próximo 1 de marzo en Córdoba. La Diputación colabora en este evento, organizado por la empresas Octagon Esedos, junto con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba. El acto de presentación contó con la asistencia del diputado de Deportes, Antonio Martín, del presidente de Octagón Esedos, Xavier Bartrolí, Isabel Albás (Imdeco) y Sol Merina (Junta de Andalucía), junto a los técnicos responsables de la carrera.

Antonio Martín: "Coloca cada año a Córdoba en el mapa"

El delegado de Deportes de la institución provincial, Antonio Martín, destacó “la consolidada trayectoria de la Andalucía Bike Race, que coloca cada año a Córdoba en el mapa como referente de esta modalidad que está en auge en nuestra provincia, con un creciente número de aficionados y también a nivel de competición”.

Sol Merina: "Año tras año crece"

Por parte de la Junta de Andalucía, Sol Merina, señaló que la Andalucía Bike Rice “no es solo una prueba referente dentro del calendario ciclista internacional, sino que año tras año crece, en esta ocasión con esta nueva modalidad”. “Hoy no solo presentamos una competición deportiva, sino que vamos a celebrar una forma de entender el deporte, basado en el esfuerzo y la superación personal, la convivencia y el respecto por el entorno natural”, recalcó.

Isabel Albás valora el impacto que tiene para la economía local

En representación del Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Albás, incidió en “el impacto que esta prueba tiene para el turismo y la economía local, así como en la importancia del trabajo conjunto entre las administraciones públicas para dar continuidad a eventos de esta magnitud en la provincia”.

Antonio Martín toma la palabra en la presentación de la Andalucía Bike Ride. / c

Las características de la carrera

La prueba se desarrollará en un trazado circular de 63 kilómetros de casi mil metros de desnivel con salida y llegada en la ciudad de Córdoba. La ruta combina pistas de gravel, caminos rurales y tramos naturales representativos del entorno cordobés.

La avenida Al-Nasir será a las 9.30 horas de este domingo el punto de salida de la primera edición. El recorrido avanzará siguiendo el río Guadalquivir en dirección a Guadalcázar. A continuación, el trazado se adentrará en un entorno natural hasta alcanzar el embalse de La Breña, uno de los puntos paisajísticos más destacados. La ruta continuará hacia Almodóvar del Río, antes de afrontar la Cuesta del Reventón, uno de los tramos más exigentes de la prueba para finalizar en la Asomadilla.

Además de la posibilidad de disfrutar de un entorno perimetrado y habilitado para la práctica de la modalidad gravel, los corredores también podrán disfrutar de una serie de comodidades como cronometraje, vehículos escoba, avituallamiento de líquidos y sólidos, asistencia médica, asistencia mecánica en carrera o guardarropa.