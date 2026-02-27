El Córdoba Futsal recibe un correctivo en la cancha del poderoso Barça

El Córdoba Futsal no pudo dar la campanada en la complicada cancha del Barça, uno de los equipos que se encuentran luchando por el liderato. Los cordobeses cayeron por 5-1 en este choque de la 20ª jornada.

El Córdoba Futsal salió a la cancha más frío de lo normal y dominado por su rival. El conjunto culé era el que tenía el balón y el que llegaba con peligro al área. El gol se veía venir hasta que llegó. Adolfo situó el 1-0 en el minuto 5 para culminar una transición rápida por la banda derecha. Martel pudo marcar el 2-0 apenas un par de minutos más tarde, con los cordobeses sin encontrarle todavía el sitio al partido. Emanuel Santoro tuvo que pedir un tiempo para detener el encuentro y poner orden.

No cambió mucho la dinámica tras el tiempo del argentino, pues el Barça siguió dominando. No llegaron más tantos por las intervenciones de Fabio. El bloque blanquiverde empezó a superar la presión local a partir del minuto 12. El Barça seguía llegando pero no con la misma claridad que en el inicio del choque. La telaraña defensiva del Córdoba Futsal empezó a parecerse al de los mejores partidos en el tramo final de la primera mitad.

Emanuel Santoro sigue el juego en el Palau Blaugrana. / CÓRDOBA

Una roja a Zequi determinante

Cuando más controlado tenían el partido los cordobeses llegó la segunda tarjeta amarilla a Zequi, por lo que fue expulsado. La roja provocó que su equipo se quedara con un jugador menos sobre la cancha. El Barça aprovechó la situación para anotar el segundo tanto a 13 segundos del descanso por medio de Matheus.

Los cordobeses iniciaron la segunda mitad a remolque de un Barça en plan arrollador. Matheus marcó el 3-0 en el 26, situando a los de Santoro ya en una situación muy comprometida. El Córdoba Futsal no se rindió pese al 3-0 desfavorable. Los de Santoro arriesgaron para buscar un tanto que recortara las distancias. Pescio marcó el 3-1 en el 29. La alegría cordobesa no duró mucho, pues Sergio González logró el 4-1 un minuto más tarde. La puntilla para el Córdoba Futsal llegó con una roja con que fue castigado Arnaldo Báez. Antonio marcó entonces el 5-1 definitivo.