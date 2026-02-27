Carmen Avilés correrá por las medallas en el Campeonato de España de Valencia

La velocista cordobesa Carmen Avilés ha cumplido con las expectativas y ha sellado su lugar en la final del 400 metros en el Campeonato de España, tras imponerse en su serie con un tiempo de 53.83 segundos. Este tiempo le permitió conseguir directamente una plaza entre las ocho mejores, lo que refuerza su posición como una de las favoritas para la lucha por las medallas. Este sábado tendrán lugar las carreras con las medallas en juego.

Avilés se clasificó en cuarta posición en las semifinales, solo por detrás de figuras destacadas como Blanca Hervás (53.17), la sevillana Ana Prieto (53.29) y la campeona y defensora del título, Paula Sevilla (53.37), quien parte como gran favorita. También lucharán por las medallas Herminia Parra (53.98), Sara Gallego (54.22), Ana Garitaonandia (54.29) y Daniela Fra (54.84), quienes se presentan también como aspirantes a subir al podio.

Dos finales en el 400 lisos

La Federación Española de Atletismo ha dispuesto que haya dos finales en el 400 metros, con cuatro atletas en cada una de ellas. Ambas contarán con derecho a luchar por las medallas. Las carreras se llevarán a cabo a las 20:32 y 20:37 horas, y estarán llenas de emoción, ya que las cuatrocentistas pelearán por un lugar en el podio y, además, por una plaza en el Mundial de Polonia, tanto en la prueba individual como en los relevos 4x400 femenino y mixto.

Además, el resto de los atletas vinculados a la provincia también tendrán su oportunidad este sábado. Julieta Giovannini y la sevillana del Trotasierra Elsa Parrilla competirán a las 17:50 horas en lanzamiento de peso, mientras que el manchego Óscar Izquierdo, del Club de Atletismo Cordobés, correrá en la prueba de 60 metros lisos.