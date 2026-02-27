El Cajasol Ángel Ximénez cae ante el Rebi Cuenca en un duelo vital por la salvación

El Cajasol Ángel Ximénez perdió por 29-27 ante el Rebi Cuenca un partido clave en la lucha por la salvación en la Liga Asobal de balonmano. Los pontanos acumulan ya diez partidos sin conocer el triunfo.

Partido trepidante el que se vivió en el pabellón municipal El Sargal entre el Rebi Cuenca y el Cajasol Ángel Ximénez, dos adversarios directos en la lucha por escapar de la zona baja de la tabla clasificatoria. El conjunto conquense salió a por todas en la primera mitad, con ganas de marcar distancias cuanto antes en el electrónico. Dani Ramos y Lucas Aizen, con sus goles, y Álvaro de Hita, con sus paradas, evitaron que el arreón inicial de los conquenses tuviera un reflejo en el marcador. Incluso llegaron a ir por delante los pontanos durante algunos instantes (2-3, minuto 7).

El Cuenca logró una renta de dos goles (9-7) en el minuto 18. De nuevo Dani Ramos, ayudado por el cordobés David Estepa, salieron al rescate de su equipo para que se llegara al descanso con el partido empatado (12-12). La primera parte la disputaron ambos equipos de poder a poder, conscientes de lo que se estaban jugando. Los dos puntos eran vitales para los dos rivales y podía constatarse sobre la cancha.

Los pontanos, a remolque del Rebi Cuenca

El Cajasol Ángel Ximénez salió en la segunda parte a remolque de un rival que volvió a distanciarse por dos goles (15-13, minuto 25). Los de Toni Malla luchaban ante un rival muy motivado al verse respaldado por su animosa afición. Un tanto de Paco Bernabéu metió de nuevo en el choque a un Ángel Ximénez que no se rendía. Los pontaneses intentaban forzar pérdidas de balón que les permitieran jugar con transiciones rápidas y contragolpes.

El Ximénez dispuso en el 47 de un balón para situarse por delante. Sin embargo, dos malas decisiones en ataque le costaron sendos contragolpes que el Rebi Cuenca aprovechó para distanciarse de nuevo (19-17). Estepa era entonces el mayor valor en ataque del conjunto cordobés. También el canterano Antonio Cabello ayudaba con un gol a mantener a su equipo con opciones de triunfo. El portero brasileño Almeida también apareció con dos paradas consecutivas. El refuerzo invernal de los pontanos suplía en esos momentos con acierto al veterano Álvaro de Hita.

Los cordobeses entraron en los diez minutos finales a dos tantos de su rival. Ya no tenía red un equipo que quería sumar al menos un punto a toda costa. Ganar era el objetivo para romper con la racha de nueve partidos sin conocer el triunfo.

Pablo Simonet realiza un lanzamiento. / J.A. Lillo

Los minutos decisivos

El exportero del Ángel Ximénez Dani Arguillas apareció en el momento justo para detener varios lanzamientos claves de los cordobeses. Los guardametas de ambos equipos estaban en general brillando en un choque con buenas acciones defensivas en los dos bandos. Una pérdida de balón la castigó Nacho Pizarro para situar el marcador en 25-22 a cinco minutos del final, la diferencia más amplia entre los dos equipos en todo el partido.

El encuentro se jugaba entonces por partida doble. En juego estaban los puntos y el coeficiente particular, pues los pontanos ganaron por un gol en la primera vuelta (22-21). Dos goles de Perbelini, con el Rebi Cuenca con uno menos, le hicieron mucho daño a los pontanos. Pese a que los cordobeses se acercaron a un gol en el último minuto (28-27), Espinosa marcó a diez segundos el tanto que sentenció el triunfo local. José Cuenca pudo salvar el coeficiente particular pero falló un lanzamiento desde el extremo en el último segundo.