Ciclismo
La Andalucía Bike Race ya está en Córdoba: conozca todos los detalles de la etapa de hoy
La penúltima etapa ha arrancado en el Vial Norte y concluirá en el Parque de la Asomadilla
La Andalucía Bike Race ya está un año más, y van 16, en Córdoba. La prueba que organiza Octagón Esedos acabará en la ciudad con la celebración de dos etapas exigentes. El Vial Norte acogerá la salida y el Parque de la Asomadilla la meta en los dos días, pues las etapas cordobesas tendrán lugar este viernes y este sábado.
La Avenida Al Nasir (Vial Norte) ha sido este viernes el escenario de salida de la Skoda Super Stage: 77 kilómetros y 1600 metros de desnivel en la etapa más dura y exigente. La salida ha conducido al Canal de Guadalmellato y enlazado con la subida de la Vereda de la Canchuela, hasta llegar a Trassierra. En la zona alta habrá un tramo de continuas subidas y bajadas por las pistas de Arenales, Las Jaras y el entorno del Club de Golf, combinando tramos rodadores con senderos muy fluidos.
La llegada al Parque de la Asomadilla
El regreso hacia Córdoba lo harán los ciclistas por la bajada de Los Morales y Santo Domingo, antes de llegar a meta, en el Parque de la Asomadilla, tras un final rápido que proporcionará espectáculo. A partir de las 12.55 horas llegarán los mejores a la meta.
