Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ratio EducaciónCierre del AlcázarEstación de Villanueva de CórdobaEnfermedades rarasCarmen CalvoImpacto FloraSeñora de las tabernasCastillosElecciones andaluzasAvispón orientalGuía senderismo
instagramlinkedin

Ciclismo

La Andalucía Bike Race ya está en Córdoba: conozca todos los detalles de la etapa de hoy

La penúltima etapa ha arrancado en el Vial Norte y concluirá en el Parque de la Asomadilla

La Andalucía Bike Race, en imágenes

La Andalucía Bike Race, en imágenes

Ver galería

La prueba internacional de bicicleta de montaña regresa a Córdoba con dos etapas con salida en el Vial Norte y meta en el Parque de la Asomadilla / Víctor Castro

Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

La Andalucía Bike Race ya está un año más, y van 16, en Córdoba. La prueba que organiza Octagón Esedos acabará en la ciudad con la celebración de dos etapas exigentes. El Vial Norte acogerá la salida y el Parque de la Asomadilla la meta en los dos días, pues las etapas cordobesas tendrán lugar este viernes y este sábado.

La Avenida Al Nasir (Vial Norte) ha sido este viernes el escenario de salida de la Skoda Super Stage: 77 kilómetros y 1600 metros de desnivel en la etapa más dura y exigente. La salida ha conducido al Canal de Guadalmellato y enlazado con la subida de la Vereda de la Canchuela, hasta llegar a Trassierra. En la zona alta habrá un tramo de continuas subidas y bajadas por las pistas de Arenales, Las Jaras y el entorno del Club de Golf, combinando tramos rodadores con senderos muy fluidos.

Noticias relacionadas y más

La llegada al Parque de la Asomadilla

El regreso hacia Córdoba lo harán los ciclistas por la bajada de Los Morales y Santo Domingo, antes de llegar a meta, en el Parque de la Asomadilla, tras un final rápido que proporcionará espectáculo. A partir de las 12.55 horas llegarán los mejores a la meta.

Salida de la penúltima etapa de la Andalucía Bike Race desde el Vial Norte.

Salida de la penúltima etapa de la Andalucía Bike Race desde el Vial Norte. / Víctor Castro

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents