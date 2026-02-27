Andalucía Bike Race 2026: una etapa explosiva y triunfos parciales para Valero-Stutzmann y Fischer-Peretti en Córdoba

La Andalucía Bike Race ya está un año más, y van 16, en Córdoba. La prueba que organiza Octagón Esedos acabará de nuevo en la ciudad con la celebración de dos etapas exigentes. El Vial Norte acogió este viernes la salida y el Parque de la Asomadilla, la meta. Lo mismo ocurrirá en la mañana de este sábado.

La Avenida Al Nasir (Vial Norte) fue este viernes el escenario de la salida de la Skoda Super Stage, una jornada dura y exigente de 77,570 kilómetros. La salida llevó a los corredores al Canal de Guadalmellato, para allí enlazar con la subida de la Vereda de la Canchuela, hasta llegar a Trassierra. En la zona alta hubo un tramo de continuas subidas y bajadas por las pistas de Arenales, Las Jaras y el entorno del Real Club de Campo de golf, combinando tramos rodadores con senderos muy fluidos.

El regreso a Córdoba lo hicieron los ciclistas por la bajada de Los Morales y Santo Domingo, antes de llegar a meta, en el Parque de la Asomadilla, tras un final rápido que proporcionó espectáculo a los centenares de espectadores presentes.

Lorenzo Samparisi, Nicolás Samparisi, Foccoli, Mazzola, Cherchi, Páez, Trabalza y Agostinelli, en la línea de salida. / Víctor Castro

Las primeras posiciones en la meta

La primera etapa cordobesa sirvió para que los dos dúos que mandan en las tablas generales sumaran un triunfo parcial, por lo que ampliaron sus diferencias con respecto a sus seguidores. El granadino David Valero y el suizo Marc Stutzmann se llevaron el triunfo con un tiempo de 2.37.34 horas. Este triunfo les valió para alejar en 2.02 minutos a sus más inmediatos seguidores en la general, el colombiano Leonardo Páez y el italiano Dario Cherchi, que ahora tienen a 3.30 minutos.

Las líderes en mujeres, la malagueña Natalia Fischer y la italiana Claudia Peretti, ganaron con 3.11.40 horas, dejando ahora a las segundas en la general, la alemana Adelheid Morath y la italiana Sandra Mairhofer, a 7.17 minutos.

La etapa final, con un recorrido explosivo

La Andalucía Bike Race concluirá este sábado con una nueva etapa con salida y meta en Córdoba. Un total de 40,490 kilómetros tendrán que recorrer los ciclistas. La salida está prevista a las 10.00 horas en el Vial Norte. Se trata de una etapa explosiva, con senderos rápidos. Las victorias se decidirán previsiblemente en los últimos kilómetros.

La salida enlaza con rapidez con la Vereda de La Alcaldía, rumbo al Santuario Virgen de Linares, donde arrancará la subida a la Loma de los Escalones, pasando por el mítico Arrastraculos, tan exigente como clásico en las pruebas cordobesas. Posteriormente, los corredores se dirigirán a Cerro Muriano y Los Villares, con tramos rápidos y pequeñas subidas que superar.

La vuelta a Córdoba se realizará con un descenso por Las Conejeras, Los Morales y Santo Domingo, antes de enfilar la meta en el Parque de la Asomadilla. La llegada del primer ciclista está prevista sobre las 11.30 horas.

También se celebrará este sábado la Andalucía Bike Kids, una carrera dirigida a los más pequeños. Entre las 9.30 y las 10.30 horas se celebrarán seis carreras en las que participarán niños con edades entre los 4 y los 13 años.