Desafío para el Córdoba Futsal en su duelo en la cancha del Barça

El Córdoba Futsal vuelve este viernes a la competición para encarar su partido de la vigésima jornada de la Primera División. Los de Santoro visitarán el Palau Blaugrana para enfrentarse al Barça a partir de las 20.30 horas. El navarro David Urdanoz y el vasco Eder Gómez dirigirán el choque. El canterano Javi Aranda será la única baja. El granadino se encuentra todavía convaleciente de la lesión que sufrió hace más de dos meses. David Fernández cubrirá su hueco en la convocatoria.

Los jugadores cordobeses cerrarán en Barcelona el segundo tercio de la Liga. Lo harán enfrentándose a uno de los conjuntos más regulares de la competición. El Barça, segundo en la tabla con 41 puntos, aventaja en 16 a los blanquiverdes, décimos con 25. Ocho victorias en nueve partidos ha logrado el bloque catalán en el Palau. Solo el Manzanares (2-3) ha sido capaz de sumar puntos en esa cancha.

El Córdoba Futsal viene de no pasar de un empate a uno ante el O Parrulo, un rival directo en la lucha por la octava plaza. Los de Santoro no dieron su mejor imagen en el choque que jugaron frente a los gallegos en Vista Alegre. Sí ofrecieron su mejor versión en el duelo de la semana anterior, que ganaron por 0-1 en la cancha del Jimbee Cartagena, el vigente campeón.

El portero cordobés Víctor golpea un balón. / Manuel Murillo

El recuerdo de la victoria en Cartagena

La escuadra cordobesa intentará asemejarse a la que ganó en Cartagena, todo un muro en defensa capaz de desquiciar a cualquier rival que se le ponga por delante. Emanuel Santoro tiene claro que su equipo afronta "una de las salidas más complicadas de la temporada, pues nos enfrentamos a uno de los grandes equipos prontagonistas de la Liga y que se hace muy fuerte en su casa. Tenemos que plantarle cara con nuestras armas".

Santoro recuerda que en el partido de la primera vuelta, celebrado en Vista Alegre, ambos equipos empataron a dos goles. El argentino quiere que sus jugadores tomen ese partido como referencia, pues señala que entonces "tuvimos nuestros buenos momentos durante el partido y supimos sufrir cuando nos sometieron".