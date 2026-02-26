Atletismo
Carmen Avilés luchará por una medalla y un puesto en el Mundial
La cordobesa participará en el 400 y el 4x400 mixto en el Campeonato de España absoluto en pista cubierta de Valencia
La atleta cordobesa Carmen Avilés liderará la presencia cordobesa en el Campeonato de España absoluto de ‘short track' (pista cubierta), una cita que arrancará este viernes en Valencia y que tendrá lugar hasta el próximo domingo. Julieta Giovannini (peso), la sevillana del Trotasierra Elsa Parrilla (peso) y el manchego del Club de Atletismo Cordobés Óscar Izquierdo (60 metros lisos) completarán la participación vinculada a la provincia.
Avilés llegará a Valencia con un mejor tiempo acreditado este año de 53.59 segundos, el quinto entre las inscritas en el 400. La cordobesa luchará por las medallas en una prueba en la que se presentan como favoritas la madrileña Blanca Hervás (51.59) y la manchega Paula Sevilla (52.14).
El objetivo del Mundial
El objetivo de todas las cuatrocentistas es también clasificarse con los relevos 4x400 femenino y mixto para el Mundial de Kujawy Pomorze (20 al 22 de marzo). Este viernes a las 19.30 horas tendrán lugar las series del 400 y el sábado a las 20.32 horas la final. El 4x400 mixto se celebrará a las 12.50 horas del domingo.
Para Avilés es la primera cita clave desde su cambio de entrenador y lugar de entrenamientos. La velocista abandonó Córdoba y a su técnico de siempre, Antonio Bravo, en el inicio de la temporada para trabajar en Madrid a las órdenes de José Luis Calvo. Allí entrena ahora cada día con las mejores de España de una prueba con un gran nivel.
