El Cajasol Ángel Ximénez afronta en Cuenca la primera de sus dos salidas seguidas claves

El Cajasol Ángel Ximénez inicia este viernes una semana determinante lejos de Puente Genil. El equipo pontanés afronta el primero de dos compromisos consecutivos a domicilio con la visita al Rebi Cuenca, antes de medirse la próxima semana al Ademar León. La parada inicial será en El Sargal, en un duelo directo marcado por la igualdad de la zona baja: conquenses y pontanenses están separados por un solo punto (once para los de Toni Malla y doce para los de Lidio), en una clasificación en la que apenas dos puntos distancian al décimo del colista. En este escenario, los enfrentamientos de la misma liga adquieren un valor capital en la pelea por la permanencia.

El choque, que arrancará a las 20.30 horas, estará dirigido por la pareja arbitral cántabra formada por Alejandro Hoz Fernández y Axel Riloba Pereda. Y llega, además, con un precedente reciente que deja a ambos equipos con la misma sensación: la de haber dejado escapar un resultado favorable en los últimos instantes. El Rebi Cuenca cayó en Logroño en el último segundo cuando el empate parecía asegurado (32-31), mientras que el Ángel Ximénez cedió un punto a falta de tres segundos el pasado fin de semana (27-27).

En el análisis del rival, el conjunto manchego presenta una de las porterías más sólidas de la competición con el internacional portugués Tonicher y Dani Arguillas, viejo conocido en Puente Genil de su primera temporada en Asobal y que ha vuelto a confirmar su nivel en la categoría. A partir de ahí, el Cuenca cuenta con un bloque de jugadores de primer orden, con nombres que sobresalen por rendimiento y peso específico: los hermanos Pizarro, Tavares, Perbelini, Toth, Manuel Lima o Gándara, capaces de marcar diferencias en los momentos calientes del partido.

José Cuenca, durante un encuentro. / Estefanía Hernández / BM Puente Genil

Una cancha complicada

A todo ello se suma el factor cancha. Ganar en Cuenca suele ser un examen de máxima exigencia por el empuje de su afición, un contexto en el que el Ángel Ximénez aún no ha logrado vencer. Eso sí, el Rebi Cuenca también ha dejado escapar puntos esta temporada en su feudo, con empates ante Guadalajara y Cangas, una muestra de que El Sargal ya no es inexpugnable.

Para los pontanenses, el camino hacia un resultado positivo pasa por mantener la línea mostrada en esta segunda vuelta: intensidad alta, continuidad competitiva y mentalidad para sostener el esfuerzo hasta el final. En ese plan, la aportación de Álvaro de Hita resulta decisiva bajo palos, al tiempo que la primera y la segunda línea deberán afinar la efectividad, especialmente en acciones claras desde los seis metros, un déficit que penalizó el marcador en el último encuentro.

El Ángel Ximénez se agarra al trabajo del grupo y a la aportación de jugadores como Pablo Simonet, Dani Serrano, Leandro Semedo, Dani Ramos, David Estepa o Paco Bernabéu, llamados a dar un paso al frente en un partido que puede marcar tendencia. No en vano, el precedente de la primera vuelta dejó un triunfo pontanés por la mínima, un aviso de que, en un duelo tan equilibrado, cualquier detalle puede decidir. En una clasificación comprimida hasta el extremo, Cuenca se presenta como la primera estación de una doble salida que puede pesar —y mucho— en el desenlace de la temporada.