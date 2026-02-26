Del ascenso a la supervivencia: el Salerm Puente Genil se agarra a la Segunda Federación

El salto a Segunda Federación es un reto mayúsculo para cualquier equipo que llega desde Tercera RFEF. El Salerm Puente Genil, tras ascender en la temporada 2024-2025 como líder del Grupo 10, transita por el último tercio de su primera campaña en la categoría con el objetivo claro de permanecer y consolidarse. Con 29 puntos en 23 jornadas, actualmente en puesto de playout, el equipo rojillo combina actuaciones sólidas en casa con dificultades en los desplazamientos, un reflejo de la adaptación a un nivel más exigente.

Una campaña marcada por la desigualdad local/visitante

El análisis estadístico deja claro que el Manuel Polinario ha sido clave para que los de Álvaro Cejudo se mantengan en la pelea. Como local, el equipo ha sumado 22 de sus 29 puntos, fruto de cinco victorias, siete empates y ninguna derrota. La capacidad de mantener la portería a cero en algunos de esos encuentros -media docena, concretamente- ha permitido al equipo sumar puntos vitales y competir ante rivales directos.

Un ejemplo, sin ir más lejos, son los importantes triunfos sellados ante Antoniano (2-1) o Lorca Deportiva (1-0).

Lejos de Puente Genil, sin embargo, los números reflejan los desafíos del salto de categoría: solo siete puntos conseguidos en doce salidas (dos victorias, un empate y nueve derrotas). Esta diferencia entre casa y fuera explica por qué el Salerm se encuentra en la zona de playout a pesar de competir con efectividad localmente. La capacidad de mejorar los desplazamientos será crucial para alcanzar la permanencia, siendo, actualmente, el cuarto peor visitante de la categoría.

Goles y portería

Hasta ahora, los pontaneses han marcado 21 goles y ha recibido 27, un balance que refleja una temporada de ajustes. De los 23 partidos disputados, ha logrado seis encuentros con portería a cero, incluyendo uno fuera de casa ante el Málaga B, demostrando que la defensa puede rendir, pero que la irregularidad penaliza especialmente en desplazamientos.

Jugadores como Tommy Montenegro, máximo goleador con siete tantos, han sido fundamentales para sumar puntos, pero los goles encajados condicionan los resultados frente a equipos más experimentados en Segunda Federación. En términos goleadores, por detrás del hispano-argentino figuran Marcos Pérez y Zaca, con cuatro y tres dianas, respectivamente.

Resultados recientes

En resumen, el Salerm ha vivido un tramo de competición que refleja la dificultad de adaptarse a la Segunda Federación, ya con el campeonato avanzado. La derrota por 2-1 ante el Almería B mostró lo ajustados que están los encuentros fuera de casa, mientras que el empate 1-1 frente al Xerez DFC, rival directo en la lucha por la permanencia, dejó puntos valiosos en juego pero evidencia la estrechez de la zona baja.

La derrota mínima ante el Melilla (1-0) subraya cómo un solo gol puede decidir un partido en esta categoría, donde la igualdad es máxima. En contraste, la victoria frente al Antoniano (2-1) permitió a los rojillos sumar tres puntos cruciales en casa y recuperar confianza tras jornadas complicadas. Finalmente, la derrota 3-1 ante el CD Extremadura puso de manifiesto la diferencia de nivel que todavía existe frente a rivales más consolidados en la categoría, un recordatorio de los retos que supone mantenerse como recién ascendido.

Puntos de referencia para la permanencia

Desde la creación de Segunda Federación, la salvación en el Grupo 4 suele girar en torno a los 40 y 44 puntos, generalmente. Temporadas recientes muestran que equipos como Antequera (44 puntos en 2021-2022), Vélez CF (44 puntos en 2022-2023), Cádiz Mirandilla CF (42 puntos en 2023-2024) o Xerez DFC (40 puntos en 2024-2025) han sido capaces de asegurar su continuidad. Con 29 puntos y 11 jornadas por delante, el Salerm necesita aproximadamente de otros 12 a 15 puntos más para mirar con seguridad la permanencia, un objetivo alcanzable si logra mantener su solidez local y mejorar los resultados fuera.