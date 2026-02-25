La extraña situación se mantiene: las medias maratones de Córdoba y Sevilla coincidirán el próximo 29 de noviembre

La Media Maratón de Córdoba y la Media Maratón de Sevilla coincidirán finalmente en fecha el próximo 29 de noviembre, lo que ocurrirá por primera vez en la historia de ambos eventos. La decisión tomada por la organización de la carrera hispalense de cambiar su fecha habitual, del último domingo de enero al último de noviembre, se ha mantenido inalterable. También continuará la prueba cordobesa en la misma ubicación en el calendario, que lleva manteniendo desde su primera edición, concretamente desde 1985.

La anómala situación actual comenzó cuando los responsables de la Media Maratón de Sevilla, el IMD Sevilla y la empresa Motorpress Ibérica, anunciaron el pasado 18 de febrero que la fecha de la prueba iba a cambiar del último domingo de enero al último de noviembre. Atletas, clubes e instituciones mostraron entonces en Córdoba su sorpresa y malestar, según los casos, al conocer la noticia.

Pese a los contactos que se han producido entre los responsables de deportes de ambos ayuntamientos, las dos carreras van a mantener este año la fecha que ya habían fijado. De cara al 2027 si podrían retomarse los contactos para que no vuelvan a disputarse el mismo día.

Un grupo de corredores, durante la pasada edición de la Media Maratón de Córdoba. / Manuel Murillo

Una carrera con la misma fecha desde 1985

El Imdeco de Córdoba no va a modificar la fecha del 29 de noviembre, fundamentalmente porque ya la considera suya, al ser la misma desde 1985. También los clubes con los que ha contactado están de acuerdo. La próxima edición de la media cordobesa será la 40ª. La entidad que desde el próximo 5 de marzo presidirá Isabel Albás trabajará por tanto para que sea una de las mejores de la historia. Superar la cifra de 7.710 dorsales del 2025 será uno de los objetivos.

La carrera sevillana no va a irse ahora a otra fecha porque ya abrió el pasado 18 de febrero el plazo de inscripción. De hecho, según las redes sociales de la carrera, ya ha vendido más de 10.000 dorsales de los 20.000 que ha anunciado tiene disponibles.

La situación provocada perjudicará a atletas, que tendrán que elegir entre una u otra, y a patrocinadores y colaboradores, pues en algunos casos venían usando la misma infraestructura para ambos eventos. Más de un millar de atletas sevillanos se inscribieron en la media maratón cordobesa en el 2025. También fueron muchos los cordobeses que corrieron en Sevilla. El Imdeco de Córdoba comenzará a anunciar en breve las novedades que habrá en la edición correspondiente a este año