Saludos con simbología nazi de los aficionados del Real Madrid en la grada de animación

En el descanso del partido entre el Real Madrid y el Benfica, se han difundido imágenes de algunos aficionados del conjunto blanco, ubicados en la grada de animación (Grada Fan), realizando gestos de simbología nazi. Las fotografías comenzaron a circular en redes sociales y han generado una notable controversia, especialmente en un contexto marcado por mensajes contra el racismo en el estadio.

Durante el encuentro, en una zona del Santiago Bernabéu se desplegó una pancarta con el mensaje “No al racismo”, en una aparente reivindicación frente a los episodios discriminatorios denunciados en reiteradas ocasiones por el futbolista Vinícius Júnior. El lema pretendía reflejar un posicionamiento claro contra cualquier forma de discriminación en el fútbol español.

Sin embargo, de manera paralela, comenzaron a difundirse imágenes en plataformas digitales en las que presuntamente se observa a varios aficionados, justo al costado de la pancarta, realizando el saludo nazi durante la interpretación del himno.

Numerosos usuarios han señalado la incoherencia de reivindicar la lucha contra la discriminación mientras, supuestamente, se producen este tipo de comportamientos en el mismo recinto.

Identificado y expulsado

Inmediatamente miembros de la Seguridad de Real Madrid lo han localizado, identificado y ha sido expulsado del estadio. Se le ha abierto un expediente disciplinario.

Sin embargo, conviene recordar que la exhibición de simbología nazi o la realización de gestos asociados al extremismo están prohibidas en los estadios y pueden acarrear sanciones tanto para los individuos responsables como para el club organizador, en función de lo que determinen las autoridades competentes y los órganos disciplinarios.

En lo estrictamente deportivo, el encuentro se mantiene igualado. Real Madrid y Benfica empatan 1-1 en el Santiago Bernabéu, con la eliminatoria provisionalmente favorable al conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa, que domina el global por 2-1.