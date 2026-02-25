Fútbol | Tercera RFEF
El Ciudad de Lucena arrolla al Chiclana en casa
Diego Canty y Hugo Fuentes lideraron la ofensiva lucentina en su triunfo
El Ciudad de Lucena recupera de la mejor manera la jornada 21. Y es que los de Antonio Jesús Cobos lograron una contundente victoria en su feudo frente al Chiclana. Desde los primeros compases, los locales buscaron generar peligro, con un cabezazo de Alberto García que obligó a la defensa visitante a intervenir en el minuto 13, aunque sin éxito en abrir el marcador.
El primer tanto llegó en el minuto 36, cuando Diego Canty aprovechó una acción para adelantar a los celestes y romper la igualdad inicial. Tras el descanso, el Ciudad de Lucena continuó generando ocasiones y buscando ampliar la ventaja. Alberto García estuvo cerca de hacer el segundo en el 49 con un disparo desde la frontal que se marchó rozando el palo, demostrando la insistencia local y la falta de claridad visitante.
Eficacia lucentina
La segunda mitad quedó marcada por la eficacia lucentina. En el minuto 77, Hugo Fuentes amplió la ventaja con un tanto que dejó encarrilado el choque y, ya en el minuto 93, Diego Canty firmó su segundo gol personal para cerrar el marcador en 3-0. El Ciudad de Lucena supo controlar el ritmo del partido y gestionar la ventaja con solidez, sin permitir que el Chiclana generara peligro efectivo, logrando así una victoria clara y merecida que les permitió ponerse al día con la jornada 21.
El Ciudad de Lucena supo controlar el ritmo del partido y gestionar la ventaja con solidez, sin permitir que el Chiclana generara peligro efectivo. Estos tres puntos saben a gloria, ya que permiten a los celestes mantenerse líderes de la categoría y consolidar su excelente momento de forma.
