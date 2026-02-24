Rally Sierra Morena 2026: siete tramos y más de 200 kilómetros cronometrados para disfrutar

La edición del 2026 del Rally Sierra Morena ya está en marcha. Este martes ha tenido lugar la presentación oficial del recorrido, que ya avanzó la organización hace unos días, coincidiendo con la apertura del plazo de inscripción. Un total de 203,800 kilómetros de tramos cronometrados habrá este año.

También presentó Manuel Muñoz, presidente de la entidad organizadora, el Automóvil Club de Córdoba, el cartel del evento y algunas de las novedades que habrá en la semana del segundo rally más importante de España. Además, se desveló a la nueva mascota oficial de la competición, el lince Rafalín, que promete conectar al público más joven con la prueba.

Entrenamientos en Montoro

La semana arrancará el martes 14 de abril con la presentación oficial en la sede del Ayuntamiento. Durante esa jornada habrá una sesión de entrenamientos en el entorno de Montoro, una localidad muy ligada siempre al mundo del motor.

Los días 15 y 16 comenzará la actividad de verdad en la zona de El Arenal, el lugar elegido de nuevo para acoger el parque cerrado. Allí harán los comisarios los reconocimientos a los vehículos participantes.

Mapa del Rally Sierra Morena 2026. / Ramón Azañón

El primer día de competición

El día 17 llegará el primer día de competición propiamente dicho. Los Villares recibirá por la mañana el Shakedown o tramo de reconocimiento. Allí se celebrarán los entrenamientos libres y el tramo de calificación, por lo que allí se decidirá el orden de salida de la carrera.

La salida oficial está prevista para las 20.00 horas del citado día 17 en Las Tendillas. Los participantes se desplazarán directamente desde allí hasta la Avenida de Vallellano, el lugar elegido para el tramo urbano. A las 20.05 empezarán a dar espectáculo los coches en este pequeño tramo de un kilómetro.

La segunda jornada

La jornada del sábado arrancará con el tramo Obejo-Villanueva de Córdoba, de 20,900 kilómetros, seguido de otros dos tramos clásicos y muy característicos de la prueba cordobesa: Pozoblanco-Villaharta (26,100 kilómetros) y Espiel (4,800 kilómetros), este último con una configuración diferente con respecto a otros años. Estos tres tramos se disputarán a doble pasada por la tarde, una jornada en la que se recorrerán 103,600 kilómetros cronometrados. Entre las 9.30 y las 20.00 horas se desarrollará la jornada de competición.

La etapa que otorgará el campeón

El domingo tendrá lugar la última etapa del rally cordobés. El tramo de Obejo, de 8,950 kilómetros, será el primero de la jornada. Otros dos nombres muy conocidos completarán esa jornada, el tramo más largo del rally, el de Villaviciosa de Córdoba, de 27,050 kilómetros, y el de Villanueva del Rey (13,600 kilómetros). Entre las 8.05 y las 18.00 horas se desarrollará la jornada de clausura del rally.

En total, la prueba contará con 13 tramos y 203,800 kilómetros. El kilometraje total será de 870,98 kilómetros. Es decir, el 23,4% del recorrido total del evento serán tramos cronometrados, acorde a la normativa vigente del Campeonato de Europa de Rallys (ERC).

La prueba podrá verse de manera íntegra por televisión a través de Dazn. El canal temático de Televisión Española Teledeporte ofrecerá, también en directo, el último tramo de la carrera. El Rally Sierra Morena ha quedado ubicado este año en el calendario justo una semana antes del Islas Canarias, la única prueba española puntuable para el Mundial. Los aficionados al motor ya cuentan los días que faltan para el regreso del Sierra Morena.