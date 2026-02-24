José Cuenca anuncia su retirada y pone fin a 27 años de historia con el Ángel Ximénez Puente Genil

El capitán del Ángel Ximénez Puente Genil, José Cuenca, ha comunicado al club su decisión de retirarse como jugador profesional al término de la presente temporada, cerrando así una trayectoria única de 27 años defendiendo la camiseta del conjunto pontanés.

27 años con la misma camiseta

Cuenca pondrá fin a una carrera marcada por la fidelidad a unos colores. Formado en las categorías base del Ángel Ximénez, dio el salto al primer equipo hace ya casi dos décadas y desde entonces se ha convertido en uno de los grandes referentes de la entidad. En total, 17 temporadas en el primer equipo que han consolidado su figura como líder dentro y fuera de la pista.

Entre los momentos más destacados de su trayectoria se encuentra su participación en el histórico ascenso a la Liga Asobal, un logro que cambió la dimensión del club y que situó al balonmano de Puente Genil en la élite nacional.

A sus 37 años, el capitán ha decidido poner el broche final a una carrera inseparable de la historia reciente del club. Su figura ha acompañado el crecimiento del Ángel Ximénez durante más de dos décadas, convirtiéndose con el paso del tiempo en uno de los grandes emblemas de la entidad y en un referente para varias generaciones de jugadores y aficionados.

El jugador ofrecerá este miércoles a las 20.30 horas un acto público en el Pabellón Alcalde Miguel Salas para compartir unas palabras sobre su despedida. En el acto estará acompañado por el presidente del club, Mariano Jiménez, y por el entrenador del primer equipo, Toni Malla. Desde la entidad se ha invitado a la afición y a los medios de comunicación a participar en una cita que se espera especialmente emotiva para el capitán y para todo el club.