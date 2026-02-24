El Ciudad de Lucena defiende el liderato ante un rocoso Chiclana

La competición comienza a ponerse al día en el Grupo 10 de Tercera RFEF con la recuperación de los encuentros aplazados de la jornada 21. En ese contexto, el Ciudad de Lucena será uno de los protagonistas este miércoles, cuando vuelva a actuar ante su afición para recibir al Chiclana CF a partir de las 19.15 horas. El conjunto lucentino afronta el choque con la oportunidad de consolidar su posición en lo más alto de la tabla y seguir reforzando su candidatura en la pelea por el ascenso.

Sumar una nueva victoria

El Ciudad de Lucena llega a la cita atravesando un momento positivo y con la confianza reforzada tras sus últimos resultados. El equipo dirigido por Antonio Jesús Cobos ocupa actualmente el liderato con 42 puntos y ha demostrado una notable capacidad competitiva en las últimas jornadas. En su compromiso más reciente se impuso con solvencia al Ceuta B (2-0), un triunfo que dio continuidad a la contundente victoria lograda previamente en el derbi frente al Córdoba CF B (0-4). Solo el tropiezo ante el Conil CF (3-2) ha empañado ligeramente la trayectoria reciente de un equipo que, pese a ello, ha sabido mantener el pulso en la lucha por el primer puesto.

Con ese escenario, el encuentro adquiere una importancia significativa para los intereses del conjunto celeste. La posibilidad de sumar tres puntos más en casa permitiría al líder reforzar su posición en la clasificación y afrontar con mayor margen el tramo final del campeonato. Además, el hecho de disputar este encuentro aplazado ofrece a los lucentinos la oportunidad de abrir brecha con algunos de sus perseguidores directos, en una pelea por la parte alta que se mantiene especialmente igualada.

Un rival en busca de sorprender

Enfrente estará un Chiclana CF que tratará de aprovechar la ocasión para sumar en un escenario exigente. El conjunto gaditano se mueve habitualmente en la zona media de la clasificación y afronta el choque con la ambición de competir sin complejos frente al actual líder. Con un bloque que ha demostrado capacidad para plantar cara a rivales de entidad a lo largo de la temporada, los chiclaneros buscarán sorprender y sacar partido de cualquier oportunidad que se presente.

Noticias relacionadas

Con el liderato en juego para los locales y la ambición visitante de sumar en un campo complicado, ya que los celestes no han perdido aun en su feudo, el duelo se presenta como una cita atractiva dentro del proceso de recuperación del calendario. Para el Ciudad de Lucena, el objetivo está claro: hacer valer su fortaleza en casa y dar un nuevo paso adelante en su camino por mantenerse en lo más alto del Grupo 10 de Tercera RFEF.