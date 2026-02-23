Rafa Lozano Jr. ya ultima la preparación de la gala por el cinturón iberoamericano

El Mercado Victoria acogió la puesta de largo de la velada de boxeo que tendrá lugar el próximo 6 de marzo en Vista Alegre. En dicho evento, el cordobés Rafa Lozano Jr. debutará como profesional luchando por el título del Campeonato Iberoamericano del peso mosca. También se celebrará la Copa Iberdrola de boxeo femenino. Lozano Jr. peleará el 6 de marzo contra el venezolano de 25 años Kervin Romero, un púgil que llegó a pelear por la corona mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Durante la misma gala se celebrará la Copa Iberdrola, en la que participará la mayoría de las componentes de la selección española absoluta, entre ellas la cordobesa Noelia Gutiérrez, vigente campeona de España y de la propia Copa Iberdrola. Dicha cita copera se celebrará por primera vez en Andalucía. Durante el acto hubo también una mesa redonda con el título ‘Golpe de Valor: el papel de la mujer en el boxeo, su profesionalización y el impacto social del deporte como herramienta de igualdad’.

Una pelea para hacer historia

Lozano Jr. quiere hacer historia en el boxeo siendo el primer púgil español que gana un título en su estreno como profesional. Su oportunidad llegará en la gala denominada ‘El Legado’. La velada de Córdoba se celebrará el próximo 6 de marzo en Vista Alegre a partir de las 19.00 horas. Las entradas ya pueden adquirirse a partir de 15 euros en este enlace.

Lozano Jr. y su padre y seleccionador nacional absoluto, Rafa Lozano Sr., ya se encuentran desde hace unos días en Córdoba preparando el combate. El técnico quiere que su pupilo llegue en el mejor momento de forma posible. Por ello están entrenando ambos a pleno rendimiento durante muchas horas a la semana. El púgil cordobés es el favorito ante el venezolano Kervin Romero.