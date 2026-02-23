Los periodistas deportivos cordobeses premian a Fátima Ouhaddou y Lozano Jr. en su gala anual

La Asociación de Periodistas de Córdoba llevó a cabo la 29ª edición de su gala de premios a los mejores del deporte provincial. Durante el acto, celebrado en la sede de la Diputación, presentó también la 27ª edición del Anuario Deportivo.

Los galardones fueron a parar al tenis de mesa de Priego (mejor club), al Salerm Puente Genil (mejor equipo), Fátima Ouhaddou y Rafa Lozano Jr. (mejores deportistas), Guillermo del Pino, Pablo Sánchez, Irene del Rey y Noelia Pontes (promesas), Antonio Romero y Laura Molina (deporte inclusivo) Sara Moreno y Lolo Urbano (trayectorias) y CD Pozoblanco y Egabrense CF (Premio Especial del Jurado).

Sendas menciones les fueron concedidas a Cristina García, Cecilio y Fran Cruz. También habrá un recuerdo para los fallecidos Pedro Jiménez, Pedro García, Francisco Javier Rodríguez, Inma Baena y Rafael Sedano. La insignia de oro de la Asociación le fue concedida al pozoalbense Javier Moreno.

El boxeador Rafa Lozano Jr., en el centro, junto a su padre Rafael Lozano y el diputado Antonio Martín. / A.J. González

Las gestas prieguenses

El tenis de mesa prieguense firmó un doblete histórico en la Copa del Rey y de la Reina al imponerse con los dos equipos en Tarragona. El conjunto masculino derrotó en la final por 3-1 al Irún Leka Enea. El bloque femenino superó por 3-2 al Universidad de Burgos en el duelo por el oro. Posteriormente, el Real Cajasur Priego masculino ganó el décimo título de liga de su historia en la Superdivisión.

El ascenso del Salerm Puente Genil

El Salerm Puente Genil ascendió con brillantez a la Segunda RFEF tras proclamarse campeón del Grupo 10 de la Tercera RFEF. Un triunfo por 0-4 sobre el Inter de Sevilla en la última jornada permitió festejar la gesta al conjunto que entrenaba Álvaro Cejudo. La localidad pontanesa se echó a las calles para celebrar la gesta. Actualmente, el Salerm se encuentra luchando por la permanencia en la Segunda RFEF.

La corona europea de Fátima Ouhaddou

La atleta aguilarense Fátima Ouhaddou logró dos oros en la maratón del Europeo de fondo en ruta, el individual y por equipos con España. Su oro individual fue el primero de la historia de una atleta de la provincia en una gran competición internacional absoluta. La gesta llegó en Bruselas. Posteriormente se proclamó campeona de España de media maratón y de la Media Maratón de Córdoba Media Maratón de Córdoba. Además participó en la maratón del Mundial de Tokio.

Fátima Ouhaddou recibe su distinción de manos de Antonio Raya, presidente de la Asociación de Periodistas deportivos de Córdoba y redactor de Diario Córdoba. / A.J. González

Una plata mundial con 20 años

Rafa Lozano Jr. hizo historia con 20 años al convertirse en el primer español que alcanzó la final del Mundial absoluto amateur. El hijo de El Balita lo consiguió en Liverpool al derrotar al irlandés Joyce. Ya en la final cayó contra el kazajo Sabirkhan. Ahora prepara su paso al campo profesional, lo que llegará el próximo 6 de marzo en una gala que se celebrará en Córdoba.

El centenario del CD Pozoblanco y el CD Egabrense

El CD Pozoblanco y el CD Egabrense han sido reconocidos por alcanzar los cien años de existencia. Los dos clubes de fútbol son a día de hoy las entidades deportivas de la provincia con más años a sus espaldas.