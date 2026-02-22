El Salerm Puente Genil compite, pero cae ante el Almería B

El Salerm Puente Genil no logró puntuar en su visita al campo del Almería B (2-1), pese a mantenerse dentro del partido hasta los últimos minutos. Los rojillos tuvieron ocasiones para equilibrar el marcador antes del descanso, incluso desde los once metros, pero terminaron pagando la eficacia local en los momentos decisivos del encuentro.

Igualdad inicial

El choque arrancó con dos equipos bien posicionados sobre el césped y con la intención de controlar el ritmo del juego. El filial almeriense intentó llevar la iniciativa en algunos tramos, mientras que el Salerm Puente Genil se mostró sólido y ordenado, buscando sus oportunidades a través de transiciones rápidas.

Durante la primera media hora, el marcador no se movió. El encuentro transcurría con equilibrio y sin excesivas ocasiones claras, aunque ambos conjuntos trataban de aproximarse al área rival con insistencia. El Salerm, bien plantado atrás, lograba contener los intentos locales y mantenía el partido abierto.

Sin embargo, el guion cambió en el minuto 37. Marciano encontró espacio en la frontal y logró batir la portería visitante para adelantar al Almería B. El tanto dio ventaja a los locales en un momento en el que el choque parecía completamente igualado.

La reacción del conjunto pontanés no tardó en llegar. Apenas cuatro minutos después, Montenegro tuvo una gran ocasión para devolver la igualdad al marcador, pero su intento no terminó en gol. La oportunidad más clara llegó en el 43, cuando el colegiado señaló penalti a favor del Salerm. Marcos Pérez asumió la responsabilidad desde los once metros, pero el guardameta local adivinó el lanzamiento y evitó el empate antes del descanso.

Reacción tras el descanso

Tras el paso por vestuarios, el Salerm Puente Genil dio un paso adelante. El equipo de Álvaro Cejudo buscó con mayor insistencia el área rival y trató de equilibrar el marcador ante un Almería B que también se mantenía peligroso cuando encontraba espacios.

El esfuerzo visitante encontró recompensa en el minuto 74. Alan Araiza aprovechó una acción ofensiva para enviar el balón al fondo de la red y firmar el 1-1, devolviendo al Salerm al partido cuando el tiempo empezaba a apretar.

No obstante, la alegría duró poco. Apenas cuatro minutos más tarde, el conjunto almeriense volvió a golpear con un nuevo tanto que devolvía la ventaja al marcador y obligaba de nuevo a los pontaneses a remar contracorriente.

Sin premio final

En los últimos compases, el Salerm intentó buscar de nuevo el empate, adelantó líneas y trató de generar peligro en campo rival. Sin embargo, el Almería B supo gestionar su ventaja y evitó que los rojillos encontraran una última oportunidad clara.

El encuentro terminó con victoria local por 2-1. El Salerm Puente Genil compitió durante todo el partido, tuvo ocasiones importantes y llegó a igualar el marcador en la segunda mitad, pero finalmente se marchó de vacío en un duelo decidido por pequeños detalles.