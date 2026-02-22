El regreso de Guille del Pino al primer plano: el cordobés, clave en la victoria de Maryland ante Washington

El cordobés Guillermo del Pino acaba de firmar la mejor actuación de la temporada con Maryland, el conjunto de la máxima categoría universitaria de Estados Unidos (NCAA-1) del que forma parte en esta temporada. El cordobés batió su récord de minutos (27) y de asistencias (3). Además dio el pase de la victoria de los Terrapins por 64-60 ante Washington.

Guille del Pino ya está de vuelta. Los problemas con las lesiones y de adaptación a la idiosincrasia de la NCAA-1 da la sensación de que se han terminado. Al menos eso dice su actuación en la victoria de Maryland sobre Washington por 64-60. El base-escolta (combo) estuvo en la cancha más de 20 minutos por primera vez, en concreto 27. Un total de 6 puntos y 3 asistencias llevaron su nombre a lo largo del encuentro.

El jugador de 19 años resultó vital en la jugada que sentenció la victoria de Maryland. Primero puso un tapón en defensa. A continuación dio una espectacular asistencia por alto en el contragolpe posterior, que Andre Mills aprovechó para lograr un espectacular mate. Esa canasta cerró el marcador del encuentro.

Guille del Pino controla el balón. / Terrapins

Un año complicado

Del Pino no ha tenido un año sencillo hasta ahora. Al ser de primer año, su técnico, Buzz Williams, decidió en el inicio de la temporada que su destino era el de ejercer de jugador de rotación. Justo cuando iba a jugar más minutos sufrió una lesión de hombro que le dejó seis semanas fuera de las canchas. Un mes más ha necesitado para que su entrenador confíe en él como un jugador clave en sus esquemas.

Ahora dispondrá a buen seguro de muchos minutos en los últimos partidos de la fase regular. Su equipo ocupa la parte baja de la tabla de la exigente Conferencia Big Ten, con un balance de 11 victorias y 16 derrotas, por lo que en principio no disputará las eliminatorias por el título.